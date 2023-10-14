台大年招1學生 3校將停辦國防學士班

國防部 自2019年與國內數間國立大學合作開辦國防學士班，但自頂大運行以來招生不佳。以台大為例，國防學士班自110學年開辦以來，每年都只招到一位學生，不少學校科系甚至無人註冊。考量招生效益，台大、政大與中央大學均表示，113學年起，停辦國防學士班招生。國防部則說，在校生仍可透過大學儲備軍官訓練團招生管道加入國軍。

國防部將兵役延長一年，教育部 本學期配合推動就學服役3+1方案，但國防部於頂大深耕的國防學士班卻已是連年招生慘澹。據本報掌握，國防部近日發函各大學，審視國防學士班招生狀況，台大已決議自113學年停止辦理國防學士班招生，校內三位國防學士生將安排到他校教育中心接受軍事訓練課程。

台大校方證實，學校連三年，每年都只招募到一位學生，考量效益，決定停招。國防學士生雖可享有四年學雜費、生活費等補助，畢業後還可出任少尉，並由國防部保障就業 ，但規定也多，如學生假期間須受軍事訓練，若於大學期間退訓將直接退學，也必須賠償過去享有的公費待遇。

台大表示，該制度是於國立大學辦理，尤其是頂大學生能力佳、未來出路多元，考上國防學士班的學生也多能考上國立大學一般系所，因此不見得會選擇從軍。

台大也坦言，大學端是配合國家政策，對制度運作、合約履行等沒有置喙空間，頂多依照國防部提供的軍種、專長，規畫招收國防學士班的學系，很難給予建議。

除台大，中央大學、政治大學也因招生狀況不如預期，決議113學年起停招。中央大學教務長王文俊坦言，「學生非常非常少」，甚至有學生讀到一半退出，學生在學期間要受訓、畢業後需服役，期間有各項課業要求，確實很辛苦。校內只剩下二位國防學士生，但只要學生有意願，就會協助在制度中完成學業和訓練。

帶領國防學士班的教師表示，寒暑假同儕出國或實習，「看在眼裡多少不是滋味。」也因制度和大學學習有扞格，難被接受，也不好推動。