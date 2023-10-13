進口冷凍蛋液繞過採購法 立委疑審計部調查想拖到選後

中央畜產會多次進口蛋液，卻遭質疑繞過採購法。圖為日前雲林縣衛生局查獲一批液蛋，疑涉產地標示不實違反食安法。（圖：雲林縣衛生局提供）

農業部 專案進口蛋爭議不斷，國民黨 立委吳怡玎前天揭露，中央畜產會從2021年至今五次進口冷凍蛋液，皆未公開招標，質疑已違反政府採購法。國民黨立委賴士葆昨天質詢審計部審計長陳瑞敏，畜產會進口蛋液繞過採購法是否不妥？陳瑞敏坦言，確實「存有爭議」待釐清，須先釐清雞蛋 是否為「生鮮農漁產品」，才能釐清是否受採購法規範，最快三個月內調查完畢。

不過，早在本月3日，公共工程委員會就以電子公文回覆國民黨立委林為洲，明確表示「冷凍蛋液」及「冷凍蛋黃」因經冷凍處理，「非屬生鮮農漁產品，適用採購法」。對於審計部指要花上三個月時間調查，林為洲批評陳瑞敏「狀況外，怎麼可以說不知道？」他認為，現在要追究的是，為什麼從巴西進口的冷凍蛋液及冷凍蛋黃不依政府採購法相關規定辦理？

賴士葆昨天於立院財政委員會質詢陳瑞敏有關畜產會進口冷凍蛋液，卻繞過採購法的作法是否有疑慮，陳瑞敏說，依採購法第四條規定「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督」。

「要先釐清蛋液是否為生鮮農漁產品。」陳瑞敏指出，採購法的主管機關為公共工程委員會，若認定蛋液屬於生鮮農漁產品，就不受採購法限制；若蛋液不屬於生鮮農漁產品，則須調查金額是否超過須公開招標的標準，整體調查需要三個月。

賴士葆質疑，超思與畜產會合約，為畜產會出資給超思進口雞蛋，但時任農業部長陳吉仲說法卻是，超思自行調度資金，以自有資金進口雞蛋，後續由畜產會補助，究竟何種說法才是正確的？審計部有無啟動調查？陳瑞敏強調，審計部得整體調查後答覆，需要三個月的時間。

賴士葆認為三個月時間調查過長，質疑審計部有意拖到選後才公布，有政治掛帥之虞。陳瑞敏回應，審計部不考量政治因素，得客觀公正，並請畜產會說明；國外審計調查耗時半年，審計部三個月內已是極限，會盡量加快。

畜產會昨天則是再次發出新聞稿強調，法人以自有資金購買財物，不適用政府採購法。對此，吳怡玎說，工程會已表示，蛋液不是生鮮產品，應受採購法限制，至於金額是否有超過，需要公開招標，經檢視，幾乎都是高於一百萬，「這絕對需要招標」。