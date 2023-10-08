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1分之差銀恨亞運 中華卡巴迪女將落淚

特派記者曾思儒／杭州8日電
中華隊以一分之差錯過金牌，讓隊員們賽後紅了眼眶。(特派記者季相儒／攝影)
中華隊以一分之差錯過金牌，讓隊員們賽後紅了眼眶。(特派記者季相儒／攝影)

雅加達亞運奪下銅牌已是隊史新頁，中華卡巴迪女子隊杭州亞運再推進紀錄，女將們四強賽扳倒衛冕軍伊朗隊，首度打進金牌戰，昨天更和傳統強權印度隊戰到最後1秒才以25比26敗陣，1分之差和金牌擦身而過。

中華隊最多陷入7分落後，但努力追分縮小差距，比賽尾聲更一度兩分領先，最終沒能守住勝果，擔任進攻手的「三朝元老」馮綉真苦笑喊不甘心，她形容說：「差一步就可以金牌，像考試考99分的感覺，差1分就滿分了。」

卡巴迪是團體運動，有點像「老鷹抓小雞」，從1990年北京亞運正式被列入，女子組賽事是2010年廣州亞運才被列入，中華隊今年雙雙寫下突破，首度派隊的男子組打下銅牌，女子組的銀牌也是隊史最佳，但金牌眼看就在眼前卻錯過，讓寶島女將賽後陷入淚海，進攻手林依旻下了頒獎台仍止不住眼淚，在教練攙扶下低頭離場。

教練蔡威暘坦言可惜，但仍為女將們表現感到驕傲，尤其在最多落後7分下沒有放棄，甚至主動安撫他說「我們可以」，讓他感性說：「我想跟她們說『妳們是最棒的』，要抬起頭、不要低頭。」三年後若有機會，他也想帶同批班底挑戰今年錯過的金牌。

22歲的隊長莊雅涵也說，雖是1分差錯過金牌，但能威脅前三屆打下2金1銀的印度隊，帶給團隊很大信心。

印度 杭州亞運 北京

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