杭州亞運／中華隊劉懿萱奪銀有失落 看超越身影「不是韓國就好」

劉懿萱拿下杭州亞運女子滑輪溜冰1000公尺爭先賽銀牌。（記者季相儒／攝影）

杭州亞運 女子滑輪溜冰1000公尺爭先賽上演「台灣內戰」，中華隊李孟竹在最後一圈衝出收下金牌，劉懿萱坦言銀牌有失落，「有失誤，代表還有進步空間。」當下看到超越的身影是自家人，她妙答：「想說沒關係啦！隊友先過就算了，只要不是韓國隊就好。」

女子滑輪溜冰1000公尺爭先賽賽程共分預賽、半決賽、決賽3輪進行，劉懿萱、李孟竹一路挺進，半決賽都以小組第一收下決賽門票，成為中華隊的搶牌雙保險 。兩位女將在決賽一路領跑，李孟竹在最後階段衝出，以1分38秒518奪金，劉懿萱1分38秒712收銀。

教練吳炯助直言，兩人狀況都很好，就是看臨場，「金包銀」的結果是意料之中，「我們這次女生就很強，沛妤跟著這些大姊姊帶動很快，兩個女生也知道是自己要廝殺。」

劉懿萱原本處於領跑位置，在最後階段被超越，她指出，「可能臨場判斷還是不夠好，有失誤代表還有進步空間，可能最後一圈應該要加入全力衝完，可是我有猶豫了一下，然後就讓隊友先過了。」她還原自己當下腦中閃過的想法，「想說沒關係啦，隊友先過就算了，只要不是韓國隊就好。」

成色不是最美的那面，心情難免有失落，她也坦言遺憾，「因為沒有拿到金牌，原本是想說有機會可以拚拚金牌，當下有點失落。」

但失落的心情很快就迎來晴天，劉懿萱笑答：「我滑了一圈去看我的教練，他給我一個讚，不知道是安慰我還是怎樣，看到教練比給我一個讚還滿開心的。」