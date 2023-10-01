杭州亞運 中華隊滑輪溜冰、網球女雙穿金戴銀

杭州亞運網球女雙我國「金包銀」，詹詠然（右一）／詹皓晴（右二）摘金，梁恩碩（左一）／李亞軒（左二）獲銀牌。(特派記者季相儒／攝影)

中華代表團昨天在杭州亞運 兩金三銀入袋，年紀正好相差一輪的施沛妤、楊合貞，在滑輪溜冰場上「金包銀」，網球女雙金牌戰的「台灣內戰」，則由詹家姊妹成為贏家，詹詠然在個人的第五屆亞運拿下第五金，且是釋放壓力的一金。

上屆在雅加達亞運拿下2金1銅的滑輪溜冰，本屆在賽程展開第一天就不負眾望開金庫，但站上凸台高點的人並非賽前各界點名的楊合貞，而是18歲小將施沛妤，初次參加亞運就稱霸1萬公尺計分淘汰賽，讓這位亞運菜鳥直呼驚喜，「原本設定是拿獎牌，可以拿到金牌真的太開心了，很感動。」

楊合貞早已預告亞運將是國際賽最終戰，帶著傷勢復出，提到兩年來的復健辛勤，斗大淚珠開始落下，她自曝比賽後段身體已沒知覺，能和學妹「金包銀」，雖有些許遺憾仍十分感動。

網球賽程則是進入最後一天，中央球場3場金牌戰、6組人馬，中華隊就占3組。詹詠然、詹皓晴先在女雙以直落二拍落自家人梁恩碩、李亞軒，梁恩碩短暫休息後再戰與黃琮豪搭檔的混雙，先贏一盤後遭到逼平，決勝盤搶10全程處於劣勢，最終不敵印度 對手，梁恩碩一日雙「銀」。

詹家姊妹三度在亞運搭檔女雙，前兩次取得一銀一銅，今年終於兌現期待，姊妹倆站上頒獎台領取金牌時拭淚，詹詠然坦言有卸下重擔的感覺，詹皓晴也說：「終於為中華隊拿到這面金牌」。

拳擊好手甘家葳寫下新頁，在男子71公斤級8強賽以5比0擊敗馬來西亞對手，挺進4強「保底」銅牌，是台灣暌違53年的亞運男子拳擊獎牌；桌球場上也有驚奇，莊智淵、林昀儒合拍出擊，面對地主組合梁靖崑、林高遠上演輸2贏3的大逆轉，前進4強，同樣「保底」銅牌，接下來要為成色而戰。