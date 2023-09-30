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陸船越界捕撈衝撞拒檢 海巡逮17人扣不法漁獲2萬公斤

記者曾伯愷／新北30日電
新竹海巡隊10088艇遭陸船衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落。(記者曾伯愷／攝影)
新竹海巡隊10088艇遭陸船衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落。(記者曾伯愷／攝影)

中國大陸籍漁船閩漁6XX12號昨天上午8時許，越界在新竹西北方11.8海浬捕撈漁獲，巡防區雷達發現由新竹海巡隊編號10088巡防艇前往查緝，陸船一度衝撞海巡艇，經登檢當場海拋違法捕撈2萬公斤漁獲，逮捕吳姓船長在內共17人返回台北港偵辦，詢問後依兩岸人民關係條例、妨害公務等罪嫌送辦。

海巡署艦隊分署指出，昨天上午8時23分左右，艦隊分署第新竹海巡隊接獲第3巡防區通報，位於新竹西北11.8海浬（禁止水域內6.4浬）發現陸籍閩漁6XX12號漁船違規拖網作業。

新竹海巡隊10088艇前往錄影蒐證廣播停船受檢，但「閩」船蛇行拒檢，還一度向10088艇衝撞，導致10088艇玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落，所幸艇上人員沒有受傷，海巡人員立即展現鐵腕強勢登船控制在場17人。當場查扣不法漁獲約2萬公斤，連同吳姓船長在內17人帶回偵辦，詢後依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例、妨害公務等罪嫌送辦。

海巡署艦隊分署新竹海巡隊隊長曾俊瑜表示，針對他們拒檢部分，海巡署歷年強制執法，還有帶案返回港口後的裁罰，對他們的獲利是有損害的，所以會造成近年來他們的反抗拒檢行為，逐漸加劇。

面對媒體詢問為何船身要裝鐵條？要拒檢衝撞新竹海巡隊艇？吳姓船長回說，那是工作的鐵條，並不是故意要這樣的。

中國大陸籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦。(記者...
中國大陸籍漁船閩漁6XX12號越界捕漁拒檢，連同船長在內17人被帶回偵辦。(記者曾伯愷／攝影)

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