杭州亞運／台棋王許皓鋐「眼神只有堅定」連中國記者都驚嘆

柯潔（左）和許皓鋐在圍棋男子個人賽結束後的新聞發佈會上。（新華社）

台灣22歲圍棋好手許皓鋐 在杭州亞運 橫掃世界排名前3，今天為中華隊奪下圍棋史上首面亞運金牌，從4歲就開始接觸圍棋的許皓鋐經驗滿滿，眼神只有堅定與冷靜，連中國記者都驚嘆。

許皓鋐受哥哥影響喜歡上圍棋，從讀幼兒園中班時開始學習，從小就在圍棋領域展現天賦，也很有興趣；之後申請在家自學，並到台北的棋院學習，每天清晨就出門，通車通了6年，展現熱忱與毅力，圍棋教練林杰漢直言許皓鋐是非常努力的棋手。

年僅22歲的許皓鋐，從小就在各大賽事奪下好成績，並在去年底晉升職業9段。不過其實他在2017年時因為沒有打進棋王賽循環圈，一度萌生退意、想回校園讀書，但許皓鋐將失敗經驗化為進步的養分，在後幾年的比賽大放異彩，其中在2020年首度取得「棋王」頭銜。

許皓鋐（右）在圍棋男子個人決賽中對陣中國選手柯潔。（新華社）

許皓鋐雖然已經是台灣頂尖圍棋好手，但目前世界排名第35名，在今年杭州亞運前並不被外界看好能奪牌。不過許皓鋐在亞運賽事一路過關斬將，經過6場預賽後成功闖進8強賽，雖然強碰世界第2名的韓國選手朴廷桓也毫不畏懼，最後順利晉級4強。

許皓鋐在4強賽的對手更是一座高牆，韓國隊選手申真諝是當今圍棋界世界第1名，雙方曾在預賽第3輪交手，當時許皓鋐落敗。不過4強戰再交鋒，許皓鋐毫不畏懼，最後成功報一箭之仇，勇闖決賽。

許皓鋐在決賽面對的中國隊選手柯潔為世界排名第3，雖然柯潔一度占優勢，但反而太早放鬆，而最後關頭許皓鋐穩住心情和節奏，找到機會反敗為勝，一舉奪下中華隊史上首面亞運圍棋項目金牌，為台灣圍棋寫下華麗的一頁，也讓大家期待他未來可以續譜更多篇章。

雖然年紀輕輕，但許皓鋐從小經歷過職業生涯的高低起伏，即使面對世界前3強，在亞運圍棋賽場上眼神看不出一絲畏懼，取而代之的是充滿冷靜與自信的霸氣。金牌戰後聯訪時，許皓鋐的冷靜也讓中國記者直呼驚訝，這名「新生代棋王」，未來仍不可限量。