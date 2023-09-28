景氣連10藍 比金融海嘯久 竹科、中科營運2位數滑落

國發會昨天發布八月景氣對策信號綜合判斷分數為十五分，連十個月亮出代表低迷的藍燈，也是史上第三次「連十藍」。（本報資料照片）

國發會27日發布8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與上月同分，連續10個月亮出代表低迷的藍燈，也是史上第三次「連10藍」，顯示景氣衰弱情況持續時間久遠。3大科學園區中，竹科及中科營運呈現2位數滑落。

國發會官員表示，第4季AI 應用會持續發酵，且有更多消費新品上市，對晶片 需求變多，有助台灣出口表現，第4季變燈「很有機會」。

8月景氣燈號亮出第10顆藍燈，超越金融海嘯的連9藍。國內景氣燈號最長是連續15個月藍燈，這次是史上第三次連10藍，之前兩次「連10藍」分別是2011年11月至2012年8月，因為歐債危機導致全球景氣受創；第二次是2015年6月至2016年3月，因科技景氣下滑影響貿易動能。

對於經濟前景的看法，金管會主委黃天牧表示，今年4月經濟學人雜誌曾引蒙娜麗莎效應（The Mona Lisa effect）形容疫後經濟，從不同角度看，「有時會看到微笑、有時笑容又好像消失了」，疫後經濟預測愈來愈困難。

黃天牧說，近1年來，包括國際等經濟預測組織，對經濟預測其實差距不小，主因是整個環境是大家認為有不確定因素。

至於第4季是否有變燈機會？國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示「很有機會」。她說，受惠AI等新興應用商機挹注部分動能，8月出口燈號轉為黃藍燈，生產面指標跌幅持續收斂，第4季因為AI持續拉抬，且有新機消費商品出現，對晶片需求也會增加，有助出口表現。

國際貨幣基金（IMF）估明年貿易量回升，9月預測全球貿易量成長率從今年的2%提升到明年3.7%，都對台灣出口回升有幫助，若出口好轉會帶動生產，各機構也預測第4季出口會轉正。

截至8月，領先指標連續5個月下跌，累計跌幅1.45%；但同時指標已連續5個月上升，累計升幅3.41%。邱秋瑩表示，領先指標雖下降，但同時指標變好速度有增加，顯示國內景氣略微改善。不過她也坦承，根據過去景氣循環經驗，從景氣谷底到高峰，同時指標累計增幅通常達15.26%，目前累計5個月升幅才3.41%，還有一段距離。

此外，因全球通貨膨脹及升息壓力仍高，終端需求不振，產業庫存調整，影響台灣廠商成長動能。國科會統計，科學園區上半年營業額中，竹科衰退19.01%；中科衰退19.72%；南科成長3.81%。據指出，3大科學園區唯獨南科成長，是因為台積電 投資3奈米量產和晶圓18廠擴廠助攻。