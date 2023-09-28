我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

景氣連10藍 比金融海嘯久 竹科、中科營運2位數滑落

記者陳素玲、朱漢崙／台北28日電
國發會昨天發布八月景氣對策信號綜合判斷分數為十五分，連十個月亮出代表低迷的藍燈，也是史上第三次「連十藍」。（本報資料照片）
國發會昨天發布八月景氣對策信號綜合判斷分數為十五分，連十個月亮出代表低迷的藍燈，也是史上第三次「連十藍」。（本報資料照片）

國發會27日發布8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與上月同分，連續10個月亮出代表低迷的藍燈，也是史上第三次「連10藍」，顯示景氣衰弱情況持續時間久遠。3大科學園區中，竹科及中科營運呈現2位數滑落。

國發會官員表示，第4季AI應用會持續發酵，且有更多消費新品上市，對晶片需求變多，有助台灣出口表現，第4季變燈「很有機會」。

8月景氣燈號亮出第10顆藍燈，超越金融海嘯的連9藍。國內景氣燈號最長是連續15個月藍燈，這次是史上第三次連10藍，之前兩次「連10藍」分別是2011年11月至2012年8月，因為歐債危機導致全球景氣受創；第二次是2015年6月至2016年3月，因科技景氣下滑影響貿易動能。

對於經濟前景的看法，金管會主委黃天牧表示，今年4月經濟學人雜誌曾引蒙娜麗莎效應（The Mona Lisa effect）形容疫後經濟，從不同角度看，「有時會看到微笑、有時笑容又好像消失了」，疫後經濟預測愈來愈困難。

黃天牧說，近1年來，包括國際等經濟預測組織，對經濟預測其實差距不小，主因是整個環境是大家認為有不確定因素。

至於第4季是否有變燈機會？國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示「很有機會」。她說，受惠AI等新興應用商機挹注部分動能，8月出口燈號轉為黃藍燈，生產面指標跌幅持續收斂，第4季因為AI持續拉抬，且有新機消費商品出現，對晶片需求也會增加，有助出口表現。

國際貨幣基金（IMF）估明年貿易量回升，9月預測全球貿易量成長率從今年的2%提升到明年3.7%，都對台灣出口回升有幫助，若出口好轉會帶動生產，各機構也預測第4季出口會轉正。

截至8月，領先指標連續5個月下跌，累計跌幅1.45%；但同時指標已連續5個月上升，累計升幅3.41%。邱秋瑩表示，領先指標雖下降，但同時指標變好速度有增加，顯示國內景氣略微改善。不過她也坦承，根據過去景氣循環經驗，從景氣谷底到高峰，同時指標累計增幅通常達15.26%，目前累計5個月升幅才3.41%，還有一段距離。

此外，因全球通貨膨脹及升息壓力仍高，終端需求不振，產業庫存調整，影響台灣廠商成長動能。國科會統計，科學園區上半年營業額中，竹科衰退19.01%；中科衰退19.72%；南科成長3.81%。據指出，3大科學園區唯獨南科成長，是因為台積電投資3奈米量產和晶圓18廠擴廠助攻。

AI 晶片 台積電

上一則

台部隊赴帛琉與美聯演 射擊愛三飛彈

下一則

藍白合擋不住？民進黨：做最壞打算

延伸閱讀

解鎖晶片「卡脖子」哈工大籌建積體電路學院

解鎖晶片「卡脖子」哈工大籌建積體電路學院
新品絕口不提手機、不提晶片 華為發布了個寂寞？

新品絕口不提手機、不提晶片 華為發布了個寂寞？
美半導體補貼規則拍板 廠商禁在中、俄擴產

美半導體補貼規則拍板 廠商禁在中、俄擴產
英特爾攜手台積 研發新晶片開啟製造新時代

英特爾攜手台積 研發新晶片開啟製造新時代

熱門新聞

震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
蔣經國國際學術交流基金會錢復（左）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，兒子錢國維（右）也出席致詞。記者曾吉松／攝影

錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人

2023-09-20 13:56
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看