揭弊進口蛋遭恐嚇 板主提告藍綠支持

國民黨立委王鴻薇及臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘遭網路恐嚇，國民黨立法院黨團25日召開記者會，黨團總召曾銘宗（中）主持，立委林為洲（右）、費鴻泰（左）出席，要求政府重視網路恐嚇危害安全，限期破案。(中央社)

農業粉專「Lin bay 好油」板主林裕紘揭露進口蛋諸多爭議與疑點，卻遭人身恐嚇，甚至威脅家人安危，22日下宣布停更粉專後便不再露面。不過林裕紘昨在臉書 透過律師發布3點聲明，強調已提出刑事告訴，並感謝外界關心，也期盼各界對於公共議題均能理性討論、共同監督農業與食品安全。林裕紘表示，接下來都交由律師處理，也會配合檢警調查維護自身權益。

聲明內容指出，林裕紘查證並評論進口巴西雞蛋議題，如今卻遭威脅危害人身安全，林裕紘對此深感畏怖，也已對林裕紘與其家人及工作造成嚴重影響與莫大困擾。

此外，近日有臉書粉絲專頁屢稱「林裕紘先生經營公司，卻無法售出任何產品、使公司虧損」云云，與實情不符，已涉嫌妨害名譽。因此決定提定提告。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨開記者會聲援林裕紘，批評副總統賴清德 至今裝聾作啞，尤其粉專「蕪菁雜誌」、「何可恩」留言恐嚇，刑事局卻稱IP在境外，「誰在縱容？答案呼之欲出」。

民進黨 發言人張志豪表示，對於任何威脅不同意見者，民進黨都認為應嚴查嚴辦，事實上刑事局就依中央指示查辦，一定抓出不法。