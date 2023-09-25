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亞運柔道／黃金得分賽扳倒日本衛冕軍 台「女王」連珍羚勇奪金牌

特派記者曾思儒／杭州即時報導
台灣「柔道女王」連珍羚杭州亞運突破自己亞運紀錄，她25日在4強賽在「黃金得分賽」中壓制得分，力退地主中國隊蔡琪，生涯首闖亞運金牌戰。（特派記者季相儒／攝影）
台灣「柔道女王」連珍羚杭州亞運突破自己亞運紀錄，她25日在4強賽在「黃金得分賽」中壓制得分，力退地主中國隊蔡琪，生涯首闖亞運金牌戰。（特派記者季相儒／攝影）

揮別東京奧運「一輪遊」低潮，台灣「柔道女王」連珍羚杭州亞運在女子57公斤級一路闖關，關鍵4強賽在「黃金得分賽」成功壓制中國地主蔡琪，搶進金牌戰已突破個人最佳，最終戰碰尋求衛冕的日本名將玉置桃，連珍羚「黃金得分賽」奪勝，勇奪金牌。

金牌戰兩名女將同時吞下指導，正規賽剩下1分多鐘時再雙雙領到第2次指導。正規賽沒能分出勝負，比賽進入「黃金得分賽」，第19秒連珍羚動作先得分，搶下金牌。

大學赴日的連珍羚是台灣指標柔道女將，里約奧運奪下第5寫下台灣女將奧運最佳成績，東京奧運力求突破卻意外在首戰吞下3個「指導」落敗，落淚離場。

原本打算東奧退役後的連珍羚，因東奧失利改變心意，續拚杭州亞運。今天迎接第4度亞運行，她前兩戰都提前奪勝，8強面對哈薩克女將妮珊芭耶娃（Sevara Nishanbayeva）更僅花45秒就拿下晉級門票，4強賽和蔡琪戰到「黃金得分賽」4分45秒才靠壓制奪勝。

搶下金牌戰門票的連珍羚，確定改寫個人2010年廣州亞運和2018年雅加達亞運的銅牌成績，當下除仰躺在地握拳慶賀，更和教練蔡宜芳緊緊相擁。

中華柔道隊女子選手過去曾4度闖進亞運金牌戰，最近一次是2010年廣州亞運的女子63公斤級王沁芳，但最佳成績停在銀牌。連珍羚25日突破過去2度獲銅成績，闖進金牌戰，面對過去國際賽5度碰頭都落敗的強敵玉置桃，首度奪勝就是金牌戰，為自己和團隊再創歷史。

東京奧運 杭州亞運 哈薩克

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