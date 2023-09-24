天使輪船東擺爛海汙法難管 海委會裁罰540萬元沒用

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月在高雄港外沉沒，多達近六百貨櫃漂流還出現漏油危機，不過船東擺爛，港務公司只好出面協助善後。(本報資料照片)

帛琉籍貨櫃船「天使 輪」在高雄港外沉沒2個月，要進入求償階段，這也是「海洋汙染防治法」今年5月3讀通過後，碰到的首宗重大汙染案，儘管海委會連續開罰5次，累積裁罰金額540萬元（台幣，下同，約16.8萬美元），港務公司還代墊3.5億元打撈貨櫃、除油汙，不過船東擺爛不理，保險 公司也不出面，海汙法頓時消風，成了紙老虎，求償之路恐會很艱辛。

7月20日上午，停泊於高雄港外海的天使輪，因不明原因船身傾斜進水，船長宣布棄船，21日凌晨在高雄港外海沉船，多達近600貨櫃漂流於高、屏外海，宛如「水炸彈」，影響航道安全，有貨櫃被沖上海岸，屏東則有漁船漁網因卡到海底貨櫃全毀。

船上近500噸油料也出現漏油危機，海保署透過衛星監控發現，天使輪洩漏油汙長達17公里，油汙隨海漂流，影響海洋生態安全。

經兩個月善後，如今進入求償階段，海委會新聞稿更多次強調，這是海汙法修法後的第一個重大汙染案，一副磨刀霍霍要開鍘。不過實際上，海委會在開罰5次，累積裁罰540萬元，要求船東負起責任，限期改善，此後就戛然而止。

外界質疑，船東負起責任了嗎？還是罰款繳清了？原來答案都不是。港務公司人員私下透露，港務公司開始抽油之後，海委會就不罰了，讓他們很傻眼，海汙法應該是要當「受害者」靠山，持續罰逼船東出面處理，這樣就收手，對「受害者」有何幫助？

海委會表示，依照分級分工原則，本案屬商港區域內發生的海難事件，船上殘油量約500噸，應變層級屬第二級，由交通部負責應變。相關工作均已由港務公司代為執行，後續也由港務公司代為向船東求償。

為何會開罰第五次就不再罰？海委會表示，港務公司委託海歷公司於8月18日凌晨抽油，考量本案海汙風險已解除，繼續裁罰失其嚇阻功能，因而停止按次處罰。

天使輪已沉沒，也無法強制執行，海委會表示，罰單將由外交部協助送達船舶所有人，等完備送達程序，將進行催繳，如果船東不繳罰款，即參考過去經驗，針對再次進入本國的姊妹船假扣押。不過，港務公司調查，天使輪是「一船公司」，海委會要追討罰款，難度很高。