我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

天使輪船東擺爛海汙法難管 海委會裁罰540萬元沒用

記者吳淑君、周彥妤／台北24日電
帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月在高雄港外沉沒，多達近六百貨櫃漂流還出現漏油危機，不過船東擺爛，港務公司只好出面協助善後。(本報資料照片)
帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月在高雄港外沉沒，多達近六百貨櫃漂流還出現漏油危機，不過船東擺爛，港務公司只好出面協助善後。(本報資料照片)

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外沉沒2個月，要進入求償階段，這也是「海洋汙染防治法」今年5月3讀通過後，碰到的首宗重大汙染案，儘管海委會連續開罰5次，累積裁罰金額540萬元（台幣，下同，約16.8萬美元），港務公司還代墊3.5億元打撈貨櫃、除油汙，不過船東擺爛不理，保險公司也不出面，海汙法頓時消風，成了紙老虎，求償之路恐會很艱辛。

7月20日上午，停泊於高雄港外海的天使輪，因不明原因船身傾斜進水，船長宣布棄船，21日凌晨在高雄港外海沉船，多達近600貨櫃漂流於高、屏外海，宛如「水炸彈」，影響航道安全，有貨櫃被沖上海岸，屏東則有漁船漁網因卡到海底貨櫃全毀。

船上近500噸油料也出現漏油危機，海保署透過衛星監控發現，天使輪洩漏油汙長達17公里，油汙隨海漂流，影響海洋生態安全。

經兩個月善後，如今進入求償階段，海委會新聞稿更多次強調，這是海汙法修法後的第一個重大汙染案，一副磨刀霍霍要開鍘。不過實際上，海委會在開罰5次，累積裁罰540萬元，要求船東負起責任，限期改善，此後就戛然而止。

外界質疑，船東負起責任了嗎？還是罰款繳清了？原來答案都不是。港務公司人員私下透露，港務公司開始抽油之後，海委會就不罰了，讓他們很傻眼，海汙法應該是要當「受害者」靠山，持續罰逼船東出面處理，這樣就收手，對「受害者」有何幫助？

海委會表示，依照分級分工原則，本案屬商港區域內發生的海難事件，船上殘油量約500噸，應變層級屬第二級，由交通部負責應變。相關工作均已由港務公司代為執行，後續也由港務公司代為向船東求償。

為何會開罰第五次就不再罰？海委會表示，港務公司委託海歷公司於8月18日凌晨抽油，考量本案海汙風險已解除，繼續裁罰失其嚇阻功能，因而停止按次處罰。

天使輪已沉沒，也無法強制執行，海委會表示，罰單將由外交部協助送達船舶所有人，等完備送達程序，將進行催繳，如果船東不繳罰款，即參考過去經驗，針對再次進入本國的姊妹船假扣押。不過，港務公司調查，天使輪是「一船公司」，海委會要追討罰款，難度很高。

天使 保險

上一則

科技景氣寒冬 台廠供應鏈等AI救場

下一則

畜產會不給完整蛋流向 蔣萬安重話：若不給連續處罰

延伸閱讀

古代台灣人的故事 今晚6時線上開講

古代台灣人的故事 今晚6時線上開講
德州河域 發現一戰時期沉船

德州河域 發現一戰時期沉船
遊客在德州河域驚人發現 竟是一次世界大戰時期遺物

遊客在德州河域驚人發現 竟是一次世界大戰時期遺物
台中港擴建 捕魚增40分鐘船程 上百漁船「封港」抗議

台中港擴建 捕魚增40分鐘船程 上百漁船「封港」抗議

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
擬參選第16任總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由在影集「人選之人—造浪者」中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。（本報資料照片）

新聞評論／賴佩霞「隨時可退」 郭台銘埋3伏筆

2023-09-17 11:14

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲