工廠沒說明存放原料 消防員衝入未射水就爆炸

屏東科技園區明揚國際公司大火，失蹤員工家屬在場等候泣不成聲。（記者劉學聖／攝影）

屏東明揚科技工廠爆炸造成嚴重死傷，廠方未說清楚有哪些化學物品成關鍵原因，率先到場的屏二小隊消防員走入火場約10公尺，還沒使用滅火器、拉好水線就爆炸，屏縣消防局第一大隊長陳弈三度哽咽說「七人出勤、四人回不了家」，道盡這場沉重的救援行動。

屏縣消防局日前接獲廠方報案指地板出現白色煙霧，廠方僅說「化學物品」外洩，經消防局一再追問，才稱一樓倉庫有存放「環己烷」，仍未完整說明廠區內還有哪些化學物品。

屏東縣消防局秘書鄭建德說，率先抵達的屏二分隊七名隊員抵達廠區，小隊長陳文川等四人進入側門查看疑是起火點的一樓倉儲，當消防隊員往前走約10公尺後，頓時發現白煙變黑煙，陳文川才剛喊「撤退」就爆炸。

屏東縣消防局副局長李彬正說，隊員在現場發現有「過氧化物」化學物質，該物質是高爾夫球外包塗料會用到的調和劑，遇到水就會爆炸，另廠區內易燃物品多，還有油漆、甲烷等都是易燃物。

屏縣消防局長許美雪原本對外表示，當時裡面有天然氣 ，消防隊一進火場灑水就爆炸；但縣長周春米翌日指出，帶隊小隊長陳述及現場事證顯示，消防隊進入救災空間10公尺，還沒用滅火器，未射水就爆炸。許也跟著改口稱，還沒灌水就發生爆炸，才造成消防員死傷慘重。

許美雪是總統府前秘書長蘇嘉全妻子洪恆珠的同學，外界指因同學關係，讓許進而當上屏東縣消防局長。許對爆炸起火原因說法南轅北轍，被質疑不適任，縣府表示，還在救災，談局長是否適任不適宜。

外界質疑為何知道是過氧化物還往裡衝，是否未落實「退避權」？陳弈力挺在第一線救災帶隊小隊長陳文川說，他百分百相信陳小隊長的專業，不可能連這種細節都不注意。

另外，原本率先被疏散到安全區域的林姓工廠經理，怕員工沒意識到廠區已冒出熊熊烈火，竟不顧自身安危再度衝進火場大喊「快走」，被救出時已成冰冷遺體。