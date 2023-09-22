利率「連2凍」 央行：緊縮會維持較久時間

央行昨天舉行理監事會，會後總裁楊金龍表示綜合國內外經濟金融情勢，全體理事一致同意維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。記者許正宏／攝影

中央銀行昨（21）日舉行第3季理監事會，決議利率 「連兩凍」，對於第4季貨幣政策基調，楊金龍會後發言明顯偏「鷹」，直言「緊縮會維持較久時間」。

楊金龍數度提及，台灣過去物價「低且穩定」，長期約在1%左右，如果因氣候變遷、地緣政治與全球化等因素，導致物價結構改變，長期平均通膨率進一步上漲至1.5%，甚至是1.5%~2%，那麼「利率恐怕就要高一點」，因為「通膨高、利率就要高」。

央行 理事會昨日一致決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%不變。央行並四度下修今年經濟成長率，從6月的1.72%下調至1.46%，減少0.26個百分點；不過，央行總裁楊金龍樂觀看待明（2024）年國內景氣，預期在全球商品貿易復甦、產業庫存恢復正常水準下，明年經濟成長將高達3.08%。

楊金龍也說，最近這幾年國內通膨率高於2%，不能作為通膨逾2%將成為「新常態」的判斷標準，還需要更長期觀察才能下定論。

美聯準會昨天宣布利率不變，但主席鮑爾 言論偏「鷹」，導致國內股匯重挫，楊金龍表示，美國維持高利率一段時間，表示全球貨幣政策還是「緊」的，台灣也會維持緊縮基調較久時間。

對於明年是否有降息機會，楊金龍回應，「除非明年經濟成長率表現不如預期的3.08%、而是掉得很厲害（指經濟成長大幅下滑）」，否則主要國家都在緊縮，我們也要維持緊縮，只是緊縮幅度不用那麼大。

對於楊金龍的發言是否和鮑爾一樣偏鷹，楊金龍回應，自己不是鷹，鷹派是看到一樣的數據，做出的決策比較嚴格，而他不是鷹也不是鴿，而是「視數據而定」。

央行預估，今年全年CPI與核心CPI年增率分別為2.22%與2.44%，低於去年的2.95%與2.61%，顯示國內通膨持續緩和。展望明年，央行預估CPI、核心CPI年增率都會低於2%的通膨警戒線，分別為1.83%與1.73%。

楊金龍強調，央行下修今年經濟成長率，主要是今、明兩年產出缺口皆為負值，不過明年出口會比今年好、投資也會比今年好，加上民間消費持續扮演推動經濟成長的主要角色，帶動明年經濟成長率突破3%大關。