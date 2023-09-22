我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

利率「連2凍」 央行：緊縮會維持較久時間

記者陳美君、戴玉翔／台北22日電
央行昨天舉行理監事會，會後總裁楊金龍表示綜合國內外經濟金融情勢，全體理事一致同意維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。記者許正宏／攝影
央行昨天舉行理監事會，會後總裁楊金龍表示綜合國內外經濟金融情勢，全體理事一致同意維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。記者許正宏／攝影

中央銀行昨（21）日舉行第3季理監事會，決議利率「連兩凍」，對於第4季貨幣政策基調，楊金龍會後發言明顯偏「鷹」，直言「緊縮會維持較久時間」。

楊金龍數度提及，台灣過去物價「低且穩定」，長期約在1%左右，如果因氣候變遷、地緣政治與全球化等因素，導致物價結構改變，長期平均通膨率進一步上漲至1.5%，甚至是1.5%~2%，那麼「利率恐怕就要高一點」，因為「通膨高、利率就要高」。

央行理事會昨日一致決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%不變。央行並四度下修今年經濟成長率，從6月的1.72%下調至1.46%，減少0.26個百分點；不過，央行總裁楊金龍樂觀看待明（2024）年國內景氣，預期在全球商品貿易復甦、產業庫存恢復正常水準下，明年經濟成長將高達3.08%。

楊金龍也說，最近這幾年國內通膨率高於2%，不能作為通膨逾2%將成為「新常態」的判斷標準，還需要更長期觀察才能下定論。

美聯準會昨天宣布利率不變，但主席鮑爾言論偏「鷹」，導致國內股匯重挫，楊金龍表示，美國維持高利率一段時間，表示全球貨幣政策還是「緊」的，台灣也會維持緊縮基調較久時間。

對於明年是否有降息機會，楊金龍回應，「除非明年經濟成長率表現不如預期的3.08%、而是掉得很厲害（指經濟成長大幅下滑）」，否則主要國家都在緊縮，我們也要維持緊縮，只是緊縮幅度不用那麼大。

對於楊金龍的發言是否和鮑爾一樣偏鷹，楊金龍回應，自己不是鷹，鷹派是看到一樣的數據，做出的決策比較嚴格，而他不是鷹也不是鴿，而是「視數據而定」。

央行預估，今年全年CPI與核心CPI年增率分別為2.22%與2.44%，低於去年的2.95%與2.61%，顯示國內通膨持續緩和。展望明年，央行預估CPI、核心CPI年增率都會低於2%的通膨警戒線，分別為1.83%與1.73%。

楊金龍強調，央行下修今年經濟成長率，主要是今、明兩年產出缺口皆為負值，不過明年出口會比今年好、投資也會比今年好，加上民間消費持續扮演推動經濟成長的主要角色，帶動明年經濟成長率突破3%大關。

利率 央行 鮑爾

上一則

阿帕契虎鯊彩繪 新竹湖口地空作戰演練

下一則

新聞評論／農業部掰轉型想脫身 食藥署還在裝睡？

延伸閱讀

聯準會暗示將再升息 亞股隨美股跌勢收低

聯準會暗示將再升息 亞股隨美股跌勢收低
Fed「點狀圖」鷹得嚇人？分析師：故布迷陣不可盡信

Fed「點狀圖」鷹得嚇人？分析師：故布迷陣不可盡信
現金仍是有吸引力的投資工具 因Fed承諾利率會既高且久

現金仍是有吸引力的投資工具 因Fed承諾利率會既高且久
9月Fed暫停升息 年底恐再升 美股殺尾盤收黑

9月Fed暫停升息 年底恐再升 美股殺尾盤收黑

熱門新聞

賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。（取材自連勝文臉書）

87歲連戰近況照曝光 韓國瑜北上探訪 連勝文：約了很久

2023-09-14 22:19
民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：台灣是中國的一部分 如夏威夷與美國

2023-09-15 02:27
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...