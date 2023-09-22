年輕人不讓還翻白眼 李昂：博愛座取消算了

作家李昂。(本報系資料照)

博愛座 存廢爭議再掀討論。作家李昂 20日在個人臉書發文，向台北市長蔣萬安喊話，指她搭台北捷運 從淡水往台北方向，請坐在博愛座的三名年輕人讓座，但沒人願意讓出位子，「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。也引起網友討論。

李昂撰文表示，「請問蔣萬安市長：關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？」，她搭捷運在淡水往台北的方向，請了三名坐在博愛座的年輕人，但沒有人願意讓座。「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。

李昂說，「我的年齡？那當然是年長，而且因為我10月1日要到巴黎新書發表，忙到老實說身體不是那麼舒服。我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。她並在留言區表示，「否則就取消博愛座，這個道理不是很簡單嗎？」

疑似遭李昂指涉的其中一名年輕女性還原情況，該名女網友表示，前天李昂擦了桃紅色的口紅，「氣色看起來比我好很多」，且一直不好好扶手把，難怪會站不穩。當下李昂走來她前面時，並非說「我不舒服，可以讓座給我嗎？」而是自言自語「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我、沒有人要讓座給我？」

網友表示，「現在年輕人都病了，還病的不輕，可憐」、「家庭教育失敗」、「不舒服還玩手機」、「我也遇過，我是殘障人士，出門還帶殘障卡，也曾經五個博愛座的年輕人，我已經出示殘障卡，還是沒人要讓座，這是台灣」、「我今年84歲，而且還留有長又白的鬍子，站在博愛座前，他們還是裝做不見，妳不要癡想了」。

有網友說，「也許她們可能都是孕婦吧」，李昂回留言，「中學生，這個時候懷孕倒是很恭喜」、「而且兩個人一起懷孕？如果懷孕的也可以告訴我，我絕對不會為難他」。

但也有網友說，「妳可能看起來太年輕了」、「長途，大家都累了」、「需要博愛座的，不一定是老人，而使用者也不需要向誰說明。當然你可以詢問讓座，人家也可以拒絕，有些需要的原因不見得肉眼看得出來啊」。

網友說，「完全支持取消博愛座，省得需要坐的人坐得不安心，需要坐沒坐到的人不開心，雙輸」、「坐博愛座的優先順序不是用年齡來區分的，我建議取消，紛爭不斷了」、「多散播點正能量吧！畢竟會讓座的還是比較多；反倒是壞人變老、倚老賣老的也不少，再吵下去就全面廢除算了」。

有網友表示，這是道德問題、不是法律可以解決的。「我也60好幾了，如果我染了黑頭髮，一般我是不會去碰博愛座的！誰叫自己不像老者，我會慶幸自己不必需要搶博愛座！畢竟那是一個展現教養的位置，我不需要去逼別人家的孩子現形」。

一名網友分享自身經驗，她表示，北投站最多爬山健走後的長者上車，有一次她讓座，但有很多長者會說不用，因為對方爬山健走體力很強，還贏過每天累趴了，剛下班兩腳無力的年輕人。「我建議取消博愛座，不要世代對立，有時候讓座給長輩，他們還會不高興，我們覺得他們看起來很老，所以被讓座博愛座，好難啊，讓座給長者被拒絕了，好尷尬」。