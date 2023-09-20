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有簽證也沒用 台旅客護照缺4頁遭泰國遣返 留宿機場還須付錢

台灣新聞組／ 台北20日電
中華民國護照。(本報資料照片)
中華民國護照。(本報資料照片)

出國前務必檢查護照！日前一名台灣旅客飛往泰國曼谷時，因被機場海關人員發現護照少了4頁而遭拒絕入境，返台前還必須付費在機場過夜。外交部領事局提醒，護照共有51頁，缺1頁都不行，且若有任何污損情形，都必須申請換發。

根據《TVBS新聞網》報導，一名台灣女遊客在9月16日入境曼谷時被海關攔下，原因是她的護照缺了4頁，變成無效護照，因此要求她返回原出發機場。女遊客表示，缺少的4頁是被小孩撕壞的，但她先前去日本都沒事，且不解為何申請泰國簽證時可以核發，卻不能入境？由於極力爭取也無法扭轉情勢，航空公司要她在支付1090泰銖（折合台幣約1000元）住拘留所和付2500多泰銖（折合台幣約2300元）睡機場之間二選一，她選擇後者，在監控下度過一晚。

事實上，不論任何原因，護照有任何毀損情形都會被視為無效。依據外交部領事事務局網站說明，護照只要有污損、損毀，甚至在上頭增刪塗改或加蓋圖戳，都被視為「不堪使用」，應當申請換發，且受理單位得視情況約談申請人或延長審核時間、縮短效期。因此要謹慎保管護照，即使是拆除訂書針也要小心別撕破。

至於有效期限內的護照，在哪些情況下需要更換？領事局網站指出，除了污損外，還有相貌變更與照片不符、改名、身分證字號新增或更改、護照製作有瑕疵等，另外若剩餘效期不到1年、我國護照變更式樣，也能提前換新。

旅遊達人傑哥也提醒大家，護照有效期限在6個月內就建議申請換發，因多數國家都規定效期須有6個月以上，並建議舊護照銷毀或封面剪角，避免誤帶。

泰國 簽證 日本

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