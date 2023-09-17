長程線赴台旅客復甦七成五 美國、加拿大最捧場
疫後觀光回溫，台灣交通部觀光署指出，今年1月至7月，美國及加拿大赴台旅客累計逾32.5萬人次，達2019年同期七成五左右，為歐美紐澳市場訪台人次最多、恢復最好地區。搶攻長程線旅客，觀光署今天與業者共組台灣觀光代表團，疫後首次啟程美加推廣。
觀光署表示，據桃園國際機場公司統計，今年8月，北美航線運量恢復達疫前約八成，來自美國8個機場轉機客占桃機轉機客來源八成以上，每年約75萬人次來自美國轉機客。
觀光署說，對準龐大潛力客源，組成台灣觀光國家隊赴北美推廣，鼓勵北美業者包裝台灣旅遊行程產品，吸引更多旅客赴台觀光。
觀光署指出，9月17日至27日偕同地方政府、旅行社、飯店、航空公司等業者及展演團體共赴美加。睽違4年，觀光署疫後首次帶領台灣業者赴美加辦理，分別於9月19日、21日及25日於加拿大溫哥華、美國洛杉磯及紐約舉辦3場B2B台灣觀光推廣會，促進雙邊業者商務交流。
觀光署說，活動亮點台灣廚藝教室，邀請擅長客家料理廚師Jin，於現場教學客家麻糬「牛汶水」；音樂米創意產銷企業社的少年阿公—方子維，帶領業者調製養生草藥茶包。
此外，連年入選亞洲50大酒吧的Bar Mood Taipei，也受邀以台灣菸酒玉山威士忌為基底，設計融合台灣紅心芭樂、炭焙烏龍茶特色調酒，藉由品嚐料理，讓當地業者認識台灣多元文化特色。
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