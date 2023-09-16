台大借書人次， 10年內雪崩剩3成。（本報資料照片）

教育部 公告最新一期教育資源投入統計，大專校院平均每人擁有55冊圖書，於所有教育階段中最高。大學生擁有的借閱資源最多，但根據台大、台師大圖書館 最近一年統計，大學生借閱冊數、借閱人次均不如10年前。

教育部統計，國內各級學校圖書館藏書冊數五學年間緩步成長，以2022年為例，所有教育階段中，以大專校院逾6000萬冊最多，平均每人擁有55冊，國小38冊次之；實際借閱情況則以國小平均每位學生借閱21冊最佳，大專校院學生平均只借閱6冊。

大專校院圖書資源多，但台大、台師大圖書館統計，圖書借閱高峰期在2010年前後，10年來陸續走低。以台大為例，2010年借閱次數達82萬，去年降至49萬；借書人次從28萬降至8萬。台師大分析各學院樣態，文學院、教育學院借閱量最多，幾占校內借閱量近半。

台師大國文系教授徐國能表示，近年確實發現借閱學生變少了，假設讀一本書需6小時，同樣6小時上網可獲得更多資訊，學生傾向接受整理好的資訊，而非花篇幅舉證推論的內容。於是網路流行套裝知識，但碎片化知識難助於思考。

台師大圖書館典藏閱覽組組長蔡妍芳則說，現在學生是數位原住民 ，閱讀習慣改變，多選擇線上閱覽，花在社群平台的時間更多。