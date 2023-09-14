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被通膨吃掉 前7月實質總薪資 7年來首度衰退

記者陳素玲／台北14日電
前7月實質總薪資負成長0.67%。(本報資料照片)
前7月實質總薪資負成長0.67%。(本報資料照片)

主計總處昨發布7月受僱員工人數及薪資狀況，今年前7月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5381元(台幣，下同，約1422美元)，較上年同期增加2.47%，總薪資平均6萬1600元，年增1.57%。剔除物價後，實質經常性薪資年增0.21%，但實質總薪資則負成長0.67%，是7年來同期首次實質總薪資負成長。主計總處表示，除了通膨吃掉薪資成長外，廠商因出口衰退，抑制獎金發放，也是重要原因。

另一方面，受出口衰退、經濟疲弱影響，7月製造業受僱員工人數年減人數高達4萬8000人，減幅1.67%，雙創2010年至今、近14年來同月最大減幅，顯示出口影響製造業就業加劇。

主計總處指出，7月底工業及服務業全體受僱員工人數818萬9000人，較上月底增加2萬5000人、0.31%，主要是7月適逢旅遊旺季，以及應屆畢業生投入職場，因此月增人數比較多，尤其是內需服務業的餐飲業受僱人數增加6000人、批發業增加5000人。

但是，製造業受僱人數283萬6000人，較上月減少1000人，較去年同期更大減4萬8000人，減幅較6月持續擴大。

7月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5520元，月增0.2%，年增2.51%；加計獎金及加班費後，總薪資平均5萬9221元，年增1.66%。

1月至7月全體受僱員工經常性薪資平均4萬5381元，較上年同期增2.47%，總薪資平均6萬1600元，年增1.57%；剔除物價後，實質經常性薪資年增0.21%，實質總薪資年減0.67%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，1至7月經常性薪資年增2.47%，扣除物價因素後，實質經常性薪資年增0.21%，已是連3月正成長，主要是內需服務業薪資成長明顯，及物價指數下降。但1月至7月扣除物價後實質總薪資衰退0.67%，主要是受出口衰退抑制廠商發放獎金，以及去年7月高基期影響。

加班工時部分，7月製造業加班工時15.6小時，月減0.2小時，年增0.3小時，陳惠欣說，去年7月製造業加班工時開始減少，基期比較低，因此7月轉為年增，後續仍要持續觀察。

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