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台灣觀光逆差近2倍超越疫情前 旅遊業叫苦

記者周彥妤、周湘芸／台北14日電
疫後國境開放已將近一年，台灣觀光逆差已超越疫情前。(本報資料照片)
疫後國境開放已將近一年，台灣觀光逆差已超越疫情前。(本報資料照片)

台灣昨迎接今年第400萬名國外觀光客，連副閣揆鄭文燦都到場歡迎。但交通部設定今年來台旅客達600萬人次目標，只剩3個多月，代表最後一季得再拚200萬人次，才能達標。學者推估可如期達標，但真正的問題是疫後觀光市場環境大變，恐難再回到疫前高峰，除面對市場競爭，旅宿業基層就業人力短缺問題，仍須政府積極面對。

此外，疫後國境開放已近一年，台灣觀光逆差持續擴大，更超越疫情前。根據交通部觀光局「觀光統計資料庫」資料，今年截至7月，台灣人出國人次達616萬，是來台旅客人次323萬的近兩倍，尤其是日本，觀光逆差更超過5倍。

鄭文燦表示，目前來台前三大客源為港澳、日本、南韓，希望東南亞、北美旅客也能持續增加，並推展郵輪旅遊。

王國材表示，今年設定600萬人次目標，是以恢復疫情前2019年的5成水準而定。目前1至8月來台的客源，包括港澳、南韓，新南向國家的馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南等，以及長線的歐美市場，均已超過疫情前一半的水準。越、泰、星、馬恢復率更已超過8成。

王國材提到，明天觀光署掛牌成立後，行政院將由副院長召開行政院觀光產業振興諮詢會議，透過跨部會、公私部門協力推展觀光。

旅遊業者認為，觀光署升格對產業來說具象徵性意義，實務上仍有很多需要加強，今年以來觀光局將衝刺國際觀光客為主要目標，但包括景區硬體升級銜接外國客、國外宣傳項目及駐外辦人力增加等，都盼一併升級。

世新大學觀光系副教授陳家瑜預估，今年設定600萬人次來台觀光目標應能如期達成，不過疫情後整體大環境巨變，日本因日圓貶值，成了旅遊成本相對低的國家，反觀台灣物價高漲，連觀光客也有感。尤其台灣航班座位數不夠、疫後旅宿缺工嚴峻，都懸而未解，讓台灣觀光市場添難題。

觀光 疫情 日本

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