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北市議員批中央前瞻補助大小眼 促蔣萬安爭取

台灣新聞組／台北5日電
國民黨議員秦慧珠（右）批評，民進黨前瞻補助分藍綠。(記者黃仲明／攝影)
國民黨議員秦慧珠（右）批評，民進黨前瞻補助分藍綠。(記者黃仲明／攝影)

台北市前瞻經費補助僅獲中央補助台幣184億元(約5億7629萬美元)，不僅排名六都最低，其中防洪排水前瞻經費更「掛蛋」，引發議論。國民黨北市議員秦慧珠批評，民進黨不只前瞻補助分藍綠，就算是專案計畫，光高雄一個前鎮漁港就可砸台幣80多億元；民進黨北市議員洪婉臻說，淹水不是一朝一夕，現在才來喊施作方向根本是臨時抱佛腳。

民眾黨北市議員林珍羽表示，很多中央前瞻治水經費都補助到中南部縣市，但極端氣候下，台北市長蔣萬安應更大力向中央反映、爭取預算，尤其台北市屬於盆地地形，前市長柯文哲任內設置戰備水井、滯洪池，並規畫海綿城市，中央也應重新評估台北市防洪量能，提供補助經費，而不是等到淹水再處理。

新黨議員侯漢廷說，現在極端氣候下，豪雨常常又快又急，一下就超過百毫米，他理解只能盡力改善排水，但也呼籲中央，應比照其他縣市補助北市防洪預算，而且細看中央補助的防洪計畫前瞻用途都是清水溝、增加抽水站等，是毫無前瞻的基礎治水措施。

民進黨議員洪婉臻說，防洪重大工程一直是市府重點項目，北市目前有84座抽水站，很多使用期限都超過30年，市府做規畫前，對於現況的掌握顯然不夠透徹，以至每次暴雨發生就水淹一片，蔣市府不要每次淹水就推給極端氣候，如已知道氣候變遷，就更應該全盤規畫，若一直以天災做為推託卸責的藉口，只會失去民心。

民進黨 預算 氣候變遷

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