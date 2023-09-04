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台灣文創產業為何走不出去？推動20年外銷比率僅1成

記者陳宛茜／台北4日電
匯聚台灣文創產業的文博會總是吸引滿滿人潮，但文創產品卻有「走不出台灣」的危機。圖為2016年的台灣文博會。(本報資料照片)
匯聚台灣文創產業的文博會總是吸引滿滿人潮，但文創產品卻有「走不出台灣」的危機。圖為2016年的台灣文博會。(本報資料照片)

文化部今年推動文化成年禮金政策並可望常態化，對文創產業可說是一劑強心針。不過，立法院預算中心上月公布報告，指出政府推動文創產業發展逾20年，文創產業仍以內需市場為主，近十年整體文創產業外銷比率僅佔一成，文化產品貿易多年逆差。此一報告也示警，在少子女化趨勢下，未來台灣文化消費人數漸減，勢必高度依賴內需市場的文創產業，必須及早因應。

立法院預算中心上月公布「近年中央政府扶助文化創意產業政策執行概況及成效之探討」，並統計2011到2021年，15項文創產業每年的內銷／外銷比率。其中出版產業和電影的外銷比率，2021年只約3%，音樂與表演藝術、廣播電視更慘，兩者外銷比率都只有1%。台灣流行音樂曾被視為華文世界的龍頭，外銷比率也僅占1成。

外銷比率最高的是產品設計與數位內容產業、設計品牌時尚，2021年的外銷比率分別是66%與36%、22%。15項文創產業2021年的整體外銷比率則為11%。

若認為是疫情影響外銷，除了產品設計和數位內容產業，其他13項文創產業，疫情前的2019年和受疫情影響的2021年相較，外銷比率幾乎沒有變化。若再看這10年的數據，除了數位內容產業外銷比率增兩成、設計品牌時尚增16%、流行音樂增5%、工藝產品減少12%之外，其他文創產業也幾乎沒有變化。

華山文創園區董事長王榮文分析，若拿台灣的文創政策與成功製造韓流的南韓相較，南韓政府是「建構整個生態系統」，不會只是單點思考。台灣的文創政策卻是零散、片面與個人，「誰的聲音大政府就補助誰」，不曾從完整的產業生態體系思考規畫。

此外，如出版、電影、表演藝術等產業，外銷的主要市場都是華文世界，華文世界又以大陸為最重要的市場。王榮文表示，大陸對文化產品的引進設限重重，成為台灣文創產業外銷的最大瓶頸。

文化部則表示，疫情趨緩，世界各國逐步重啟國際交流，台灣文化團隊也已陸續重返國際舞台，這也是台灣文化內容輸出、形成國際台流的關鍵時刻。為改善台灣影視音文化內容製作經費與國際差距仍大，且政府預算不足，無法捲動民間資金進場現況，文化部向行政院提出4年百億的文化黑潮計畫並通過。

文化部表示，此一計畫搭配文創法投資抵減，透過擴大對台灣文化內容補助、國發基金投資、捲動民間資金進場等策略，提升文創產製能量與規格，並引進國際資源培育產業關鍵人才，協助台灣影視產業升級，將台流推向全世界，消弭文化產品貿易逆差。

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