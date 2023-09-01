跟進侯政見 政院放寬外籍看護申請

行政院長陳建仁8月31日主持行政院會時指示放寬家庭看護移工申請門檻。圖為家庭看護移工午後推著長者輪椅在高雄市鳳山區一處公園內散步曬太陽。(中央社)

國民黨總統參選人侯友宜 拋出80歲以上長者免除巴氏量表評估，可直接申請外籍看護。行政院長陳建仁昨天在院會指示衛福部、勞動部，檢討現行聘雇家庭看護移工的申請資格及程序，研議符合照顧事實、簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

對於陳建仁昨指示研議申請外籍看護工多元認定方式，勞動部、衛福部昨火速開會討論，初步規畫新增3類族群有望適用。並於9月12日進行雙部會首長會議，邀集罕病、身障、使用者代表等團體，討論調整相關外籍看護工申請方向、幅度擬出共識。

行政院發言人林子倫昨在行政院會後記者會轉述，陳建仁說，為協助失能者的照顧需求、減輕家庭照顧負擔，政府已實施長照 2.0計畫，進行社區長照及住宿型長照；但仍有些家庭需要家庭看護移工的幫忙，政府會秉持簡政便民、擴大照護原則，「放寬家庭看護移工申請門檻」，並做好社會溝通。

陳揆指示，除了巴氏量表，還要再研議符合照顧事實，且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，希望讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工來幫忙。

衛福部長薛瑞元表示，巴氏量表評分包括身體自主性、自我照顧能力等，有些家屬有照顧需求，但被照顧者身體功能尚未符合巴氏量表標準，無法申請外籍看護工，讓家屬求助無門，現在要找出有照顧需求、難申請巴氏量表的族群，以其他方式多元評估。

勞動部表示，初步規畫將放寬納入已使用長照服務一段時間的民眾、以及經專科醫師評估有外籍看護工照護需求的特定病症者，可能朝向調降失智 症臨床失智評估量表（CDR）分數門檻等方式，且評估除現行12項免經巴氏量表評估身心障礙類別可否再行擴大，同時繼續檢討免經評估身心障礙類的適用情形。

勞動力發展署署長蔡孟良說，放寬家庭看護移工的申請門檻將以照顧平權、平等對待為原則，放寬不需修法，僅需修改行政命令。

侯友宜競辦發言人王敏旭說，侯接連提出80歲以上廢除巴氏量表等政見後，健保署、行政院馬上陸續發布類似政策，民進黨政府願意「拿香跟拜」，也是好事一樁。