中元祭放水燈遊行 基隆有如不夜城

基隆放水燈頭大遊行花車展演，數萬人爭睹如不夜城。記者許正宏／攝影

傳承迄今已169年歷史的鷄籠中元祭，昨晚由主普的郭姓宗親會，帶領各姓氏宗親會的花車、表演團體及陣頭在市區浩浩蕩蕩遊行，各姓水燈頭車在結束後，將前往八斗子望海巷，進行重頭戲放水燈儀式。市區湧入數萬民眾爭睹，基隆有如不夜城，熱鬧非凡。

昨晚7點活動開場演出，由仁山仁海藝想堂結合舞蹈與特技的跨領域舞劇《好願在人間》，透過清法戰爭的歷史剪影混搭當代街舞的battle，導入台灣當代北管樂音，跨越時空與國界的誠心祈禱，融合東西文化表達對平安的祈願。隨後，在港區船隻齊聲鳴笛悠揚聲中，展開放水燈遊行。

市府邀請AIT台北辦事處長孫曉雅 、新北市長侯友宜 ，日本熊本縣八代市、廣島縣吳市、沖繩縣宮古島市及韓國尚州市等姐妹市組團來體驗。立委蔡適應、議長童子瑋等也都到場。

基隆放水燈頭大遊行花車展演，數萬人爭睹如不夜城。記者許正宏／攝影【作者：游明煌，日期：2023-08-29，數位典藏序號：20230829214025259】

市長謝國樑表示，鷄籠中元祭是基隆重要年度文化盛事，保存完整祭典科儀，今年主題「平安有愛」，致力傳遞民眾溫暖平安氛圍，展現在地無形文化與歷史蘊底，期待中元祭能增加更多觀光 、文化、娛樂元素，並逐步朝國際化邁進，歡迎大家在每年農曆七月造訪基隆。

文化局說，鷄籠中元祭是國家重要民俗，亦是北台灣科儀保存最完整的祭典。昨晚舉行盛大的放水燈花車遊行和施放水燈頭活動，很多外縣市民眾來體驗這百年文化盛事。

昨晚除了各水燈頭，還有各式花車、國內外舞團、表演團體等，通過海洋廣場前主舞台時精采表演，獲得滿場掌聲。昨有點下雨，但民眾熱情不減，8點多後雨勢停了，整個市區人山人海。

在望海巷施放水燈頭現場，昨晚11點起展開儀式，午夜起，各宗親把水頭頭推向海中點燃，火越旺代表來年運勢會越好。