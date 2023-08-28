強颱蘇拉將襲台 28日晚發布海警 恐登陸穿過南端

風雨前的好天氣 強烈颱風蘇拉來勢洶洶，氣象局預計28日晚發布海警。圖為民眾27日趁好天氣到新北大都會公園野餐。(記者葉信菉／攝影)

強烈颱風蘇拉來勢洶洶，中央氣象局預計台灣時間28日晚發布海警、29日發布陸警；颱風最強且離台灣最近的時間，將是周三的開學日，屆時蘇拉可能穿過台灣南端，成為逾4年來，首個中心登陸台灣本島的颱風。

蘇拉颱風距離台灣已非常近，氣象專家提醒宜花東、中南部與離島都要做好防颱準備。

林定宜說，周三至周四是蘇拉颱風影響台灣最明顯的時候，預計28日晚至29日晨發布海上颱風警報，周二下半天發布陸上颱風警報，預估陸警發布18小時後，暴風圈將觸陸。他表示，蘇拉可能穿過台灣南端，台灣東南部海面首當其衝，並從台東、恆春半島或南部登陸，最可能登陸時間點在周三晚上；不論中心最後是否登陸，影響程度差距不大。

至於可能生成為輕颱「海葵」的熱帶性低氣壓TD12，林定宜說，27日下午2時該熱帶性低氣壓距離台灣鵝鑾鼻東南東方2500公里，不過因其路徑不確定程度高，生成颱風後是否發生藤原效應，尚待觀測後續效應。

中央氣象局表示，藤原效應是指若兩個颱風相距1000公里左右時，將相互繞著相連的軸線環狀反時鐘方向旋轉，旋轉中心的位置由兩個颱風的相對質量、颱風環流強度決定。由於旋轉時，通常較小的颱風走得較快，較大的颱風走得較慢，有時兩個颱風可能合而為一。