我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丹佛女用蘋果AirTag追回遺失行李 比航空公司有效率

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

微量放射性元素有益一說 學者：不是人體健康必需

記者李文德／台南即時報導
謝長廷臉書發文，指微量的放射性元素對身體有益，擔任國立成功大學環境微量毒物研究中心主任的副校長李俊璋說，放射性元素並不是人體健康必須的。（記者李文德／攝影）
謝長廷臉書發文，指微量的放射性元素對身體有益，擔任國立成功大學環境微量毒物研究中心主任的副校長李俊璋說，放射性元素並不是人體健康必須的。（記者李文德／攝影）

駐日代表謝長廷指微量的放射性元素對身體有益，遭到不少網友痛批。謝長廷27日早再度發文解釋，他26日是談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，隻字沒有涉及核處理水。不過學者認為放射性元素並不是人體健康必須的元素。

擔任國立成功大學環境微量毒物研究中心主任的副校長李俊璋說，微量的元素如硒、磷、鈉、鎂、鈣等，確實是人體維持健康所必須的元素，其實在日常吃的食物裡面都已經具備。如果有均衡的飲食及營養，都可以完整攝取。不過放射性元素，並不是人體健康必須的。

而針對含氚的核廢水所導致的放射性，是不是對人體健康有影響？李俊璋表示，現在經過國際原子能總署的標準，一般核電廠排放含氚的放流水，已經控制且遠低於每公升1500貝克的標準，更是國際標準所訂的6萬貝克的四十分之一。

而福島的排水，每公升40至50貝克遠遠低於原子能總署標準，再經過大海的稀釋，當然濃度會更低。雖然就以人體健康風險評估來看，氚的累積性也不是那麼高。

李俊璋還說，雖然稀釋到很低的濃度，但依照學界而言，會看它對生物累積性的影響，目前觀察而言並不高。因此，就健康風險而言，不管水產養殖或近海、遠洋補撈的水產品，民眾只要適量食用下，應該不會造成健康影響。

核廢水

上一則

謝長廷稱「微量放射元素對身體有益」專家：接觸量還是愈低愈好

延伸閱讀

謝長廷稱「微量放射元素對身體有益」專家：接觸量還是愈低愈好

謝長廷稱「微量放射元素對身體有益」專家：接觸量還是愈低愈好
稱微量放射性元素有益身體 謝長廷挨轟

稱微量放射性元素有益身體 謝長廷挨轟
「價格猜猜看」老牌綜藝主持人鮑勃·巴克 99歲去世

「價格猜猜看」老牌綜藝主持人鮑勃·巴克 99歲去世
謝長廷說「放射元素有益身體」侯友宜：站著說話腰不痠

謝長廷說「放射元素有益身體」侯友宜：站著說話腰不痠

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25
日本24日開始將核汙水排海，台灣漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。（記者劉學聖／攝影）

福島核汙水排入海 台不禁日水產品

2023-08-25 02:29
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

2023-08-22 10:46

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成