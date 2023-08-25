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蔡英文9月5日訪非洲友邦史瓦帝尼 強化雙邊合作關係

記者蔡晉宇／台北25日電
總統府發言人林聿禪。（記者蔡晉宇／攝影）
總統府發言人林聿禪。（記者蔡晉宇／攝影）

總統府今天宣布，蔡英文總統將在9月5日至9月8日率團專程訪問史瓦帝尼，除了展現我國對堅實盟邦的重視，也希望藉由此次訪問再強化雙邊合作關係，並實地瞭解我國與史瓦帝尼在公衛醫療、婦女賦權等各項合作計畫的執行現況。

總統府發言人林聿禪表示，史瓦帝尼王國為我國在非洲區域的堅實盟邦，長期在國際場域為中華民國台灣仗義執言，大力支持台灣有意義的參與國際組織。兩國在基礎建設、公衛醫療、教育、資通訊，及農業與糧食安全等重要領域，皆有密切合作。史王恩史瓦帝三世國王自1986年登基以來，已18次訪問台灣，兩國關係緊密友好。

林聿禪指出，今年適逢我國與史瓦帝尼王國建交55周年，也是史瓦帝尼王國獨立建國滿55周年，以及史王恩史瓦帝三世的55歲生日。在史王的誠摯邀請下，蔡總統將率團專程訪問史瓦帝尼。

林聿禪說，此次出訪以「邦誼同慶，合作永續」為名，蔡總統盼以達成「同慶兩國邦誼」、「促進永續合作」為本次出訪目標。共同慶賀中華民國台灣與史瓦帝尼的友好邦誼，歷久而彌堅；並期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎之上，於各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

中華民國 教育 蔡英文

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