2023遠見高峰會／麥爾荀伯格：想像力是驅動AI最好的船

麥爾荀伯格認為，當人們面對新問題、必須提出創新作法時，不能完全仰仗AI。(圖：麥爾荀伯格提供)

全球《大數據》權威、英國牛津大學網路研究所教授麥爾荀伯格，從已在世界掀起變化的ChatGPT 為引子，探討在人工智慧 新時代中，人類應該如何定位己身。麥爾荀伯格也將於10月17、18、19日，親自來台擔任「領導影響力學院」大師課程客座教授，以及第21屆遠見高峰會貴賓講者。

「引介大數據概念，讓決策前能有參照的憑依；提出讓人類判斷良窳的思考框架，做為決策時制定方向的依歸！」英國牛津大學網路研究所教授麥爾荀伯格（Viktor Mayer-Schönberger），以在世界掀起變化的ChatGPT為引子，解構在人工智慧新時代中，人類應該如何定位己身。

ChatGPT的熱潮似乎逐漸停滯，雖然它仍能每月創造10億以上的流量，根據Similarweb的最新資料，相較於前一個月，今年6月單月流量已經略降。因為人們在協作中，逐漸發現它的不足之處。

對話通順但品質不夠精良、問答有邏輯，但時常出現不實資訊。它可以替工作增加效率，不過限制仍多。儘管GPT模型（Generative Pre-trained Transformer model，生成式預訓練模型，一種以大規模語料預訓練後再微調，擅長生成內容的語言模型）已顯露種種缺點，麥爾荀伯格卻大聲說出：「它顯然被低估。」

借重高品質訓練資料集 做管理決策

「生成式AI 模型能反映它採用訓練資料當中的知識，」麥爾荀伯格解釋，人們不用再上圖書館翻書、毋需自長篇文章中提煉洞見，「答案就在我們的指尖。」

他將GPT比喻為人類知識的數位寶庫，透過這條捷徑，使用者能夠通往所有「已知的結果」。人們的確發現ChatGPT生成內容的謬誤與限制，但他認為，那是模型訓練資料集的品質問題。

包含OpenAI推出GPT-4系列模型在內，多半利用網路上公開資料訓練而成。麥爾荀伯格指出，若能改用品質優良的文件做為燃料，ChatGPT便能蛻變成有能力做出高品管理決策的「DecisionGPT」。

「若我們把商學院課程中教授的案例，都餵給GPT模型，它便可以擁有這些知識，有潛力成為一個更有價值的決策AI系統。」麥爾荀伯格表示，人類和人工智慧系統可以良好分工，前者擅長探索未知，後者可以從過往已知經驗中萃取精華。

當管理階層必須從不同策略中抉擇時，「讀取」巨量資料的語言模型，恰好可以發揮長處：援引相似情況、創造選項，讓決策者從中挑選。

他曾在《哈佛商業評論》中提到，管理者面臨的情境其實有許多相似之處，鮮少出現需要做出獨一無二決策的場景。透過「DecisionGPT」鑑往知來，主管們決策視野因此得到擴大。

各國加緊規管AI 凸顯「護欄」的重要

不過，即使機器表現日益提升，在部分領域甚至早已超越人類，麥爾荀伯格仍強調人類智慧的重要性。

「GPT的問題，在於它只是建立在過去的基礎上，即使有回饋循環（feedback loop，指使用者提供的評價回饋，能回過頭來用於改進模型或產品），隨著時間推移，它的決策選項將會收斂，而非擴大。」

麥爾荀伯格認為，處理已知問題時，能提供大量選項的GPT模型會是絕佳幫手，但當人們面對新問題、必須提出創新作法時，就不能再仰仗它。「行銷總監想制定巧克力棒的行銷策略時，AI系統能列出答案。但如果人類想要飛往月球，詢問人工智慧就會是錯誤選擇。」

麥爾荀伯格強調，人類足夠瘋狂，會投入看似毫無意義或缺乏效率的事。例如歷史上第一台蒸汽機，在初次問世時，功效遠低於馬車，若交給AI決定，它將會扼殺這個新點子，繼續使用馬車。

他表示，大部分的創新都會消亡，「但人類的美好之處就是，他們會瘋狂嘗試新事物，」總有些實驗能成功，世界因此得以擁抱新發明。

隨著新技術滲透至社會中的每個角落，各式惡意用途紛紛出現。大規模訊息操弄、個人化的政治說服、生成幾可亂真的不實圖像，資訊環境的混亂程度上升。

對此，麥爾荀伯格認為，人工智慧確實加劇問題的嚴重程度，但它並非問題源頭，至少幾百年前早就有假新聞氾濫問題。「這些是社會問題，而非技術問題。」

利害關係人並不是全無回應，例如OpenAI便調整ChatGPT設定，不讓它回答可能造成社會公共危險或違法的提問；產學界人士連署暫停先進AI系統開發；歐盟和美國政府都在加緊規管人工智慧腳步。

麥爾荀伯格稱這些措施為「護欄」（guardrail），這也是他明年即將出版新書的主題。降低行車速度的減速丘是一種實體護欄，限制公民行為的法律則是虛擬護欄。

他觀察到，近年來，「似乎技術防護欄比其他防護欄更受重視，」例如，人們激辯應當如何管制自駕車與智能合約上路後的問題，但他認為重點在於設計護欄的基本原則：我們希望社會在這些防護欄設計中，注入哪些設計價值？我們應該如何嘗試影響人們做出決定？

因為護欄會影響個人決策，麥爾荀伯格因此強調，規畫科技、法律在內的護欄時，應該考慮三個要點：幫助人們做出決策、將個人鑲嵌進社會脈絡、促進學習，「一味強調如科技的特定機制，是遠遠不夠的。」

別只會釘釘子 要勇敢探索未知旅程

在ChatGPT時代下，管理層煩惱應該如何制定護欄，引導並幫助員工決策，並在嶄新情境中找出創新之道。至於個人，雖然工作效率大幅提升，但也必須努力在資訊爆炸的環境中，做出正確選擇，同時，還要面臨技能不斷汰舊換新的挑戰。

人們應該怎麼準備自己以免滅頂？「如果你想要一個木匠為你建造完美的船，不要告訴他們如何釘釘子，而要告訴他們關於海洋、冒險、這艘船將遇到的未知。」

麥爾荀伯格說，30年前，學生曾經都要修習html、css等前端標記語言，但後來出現Wordpress、Wix等套裝網站；近年來，學生則致力於精熟Excel、Word等文書技能，但如今又迎來ChatGPT。

「渴望、夢想，人類的想像力，將驅使他們建造最好的船。」抱持想像力、心懷願景，並維繫自己的變通能力，這就是麥爾荀伯格的答案。雖然抽象，但又真實無比。