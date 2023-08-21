班班有冷氣 9成教室CO2超標 是否開窗教部環署不同調

行政院推動中小學班班有冷氣政策，但二氧化碳濃度卻易超標，新竹市有學校引進智能新風系統協助換氣，改善空氣品質。(記者張裕珍／攝影)

蔡政府力推「班班有冷氣」計畫，新竹市在2021年已達標，但新竹市去年9到10月調查校園教室內的空氣品質，發現九成教室開冷氣時，二氧化碳濃度超標，今年6月再度抽檢，依舊超標，「班班有冷氣不等於班班好空氣」。

除了新竹，國內其他縣市校園對於開冷氣後的室內空氣品質也有疑慮。8月底開學在即，教室開冷氣是否開窗，教育部 和環保署不同調，校方無所適從。醫師建議室內開冷氣時，有呼吸道症狀的學生要將口罩 戴好戴滿。

新竹市環保局去年啟動國中小室內空品抽樣健檢專案，抽檢10間國中小教室，監測在室內開冷氣環境下，二氧化碳CO2、細懸浮微粒PM2.5與粗顆粒PM10的數值變化。結果發現九間教室二氧化碳異常，每小時平均值落在1091一至2026ppm之間，明顯超過1000ppm的法規標準，沒超標的一間國小教室也落在965ppm，逼近超標邊緣。

這9間二氧化碳濃度超標的教室在冷氣使用當下，窗戶皆有開縫，代表即便有開窗，空氣對流仍不足；環保局還特別選定各一間國中與國小教室分別進行關窗與開窗的空品監測，發現窗戶緊閉時二間教室二氧化碳濃度都超標各為1414、1695ppm，在窗戶開縫時，二氧化碳濃度才稍稍降為976、1482ppm，數值也偏高。

研究顯示，當室內二氧化碳濃度過高時，除了會刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺，也會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀。

新竹小兒科醫生謝德貴指出，學校有規範開冷氣時，前後對角的窗戶須打開一定寬度，增加空氣對流與循環；但實際上開了窗，可能影響室內冷度舒適感或增加耗電，校園是否落實「吹冷氣開窗」措施，打上了問號。

謝德貴說，若吹冷氣開窗難以落實的話，在教室內增設對流風扇會是不錯的考量，可減少二氧化碳濃度蓄積。尤其現在校園已無強制戴口罩，最近看診時也發現呼吸道感染發燒的孩子不少，「建議室內冷氣開放時，有呼吸道症狀要將口罩戴好戴滿」。