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還路於民 2.5萬人雨中遊行 「沒人該死在斑馬線」

記者周彥妤、丘采薇／台北21日電
行人零死亡推動聯盟20日在凱道舉行「還路於民大遊行」，民眾不畏風雨參加，不少家長帶著孩子參與，呼籲政府重視交通改革，聯盟並提出零死亡願景等五訴求。藍、綠、白總統參選人皆到場致詞表達支持，各自提出解方與承諾。(記者林伯東／攝影)
行人零死亡推動聯盟20日在凱道舉行「還路於民大遊行」，民眾不畏風雨參加，不少家長帶著孩子參與，呼籲政府重視交通改革，聯盟並提出零死亡願景等五訴求。藍、綠、白總統參選人皆到場致詞表達支持，各自提出解方與承諾。(記者林伯東／攝影)

「還路於民大遊行」昨於凱道登場，午後雖為滂沱大雨，卻擋不住民眾上街爭取道安的決心，尤其3歲女兒在斑馬線遭撞身亡的余爸爸，出席致詞談到愛女一度哽咽地說，「女兒的命沒有較值錢，人人生而平等，沒人應該在斑馬線上喪命。」交通部長王國材致詞時，坦言交安做不好後，在加油與「下台」聲中，鞠躬致歉。

路權團體「行人零死亡推動聯盟」昨天舉行遊行，提出健全人行設施、改革駕訓和駕照考驗及駕駛人管理制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、推動零死亡願景等五大訴求。藍綠白三黨總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲與鴻海創辦人郭台銘等人都出席致詞，並簽署行人通行自由與平權之保障等六項內容的「台灣行人宣言」。

活動登場後，現場降下滂沱大雨，仍澆不熄民眾熱情，帶著年幼孩子的父母、輪椅族、青年學生等撐傘、穿雨衣參加，主辦單位估共2.5萬人參與；下午4時民眾出發遊行，沿途高喊「2030行人死傷減半、2040行人死亡歸零」等訴求，近傍晚再走回凱道。

今年5月初，台南3歲女童余小妹妹在斑馬線上遭撞不治，讓全民對於行人地獄的不滿一舉爆發，余爸爸昨特地北上出席活動，他致詞時提到台灣交通混亂、人車爭道、不重視行人安全是歷史共業，但目前民進黨為完全執政，應有所承擔。談起幾天前是女兒的生日，余父一度哽咽，並說沒人應該在斑馬線上喪命。

余爸爸向蔡英文政府喊話，「跟我同鄉的小英總統，還有王部長看見了嗎」？他也向稍早出席致詞的副總統賴清德高喊，「您曾經在台南執政七年，我從屏東搬到台南定居，但是我的女兒在台南喪命」。他感慨表示，當前是台灣交通最糟時刻，但雨過總會天晴，相信所有關心行人議題的人不會孤單，「有我女兒在天上陪著你們」。

「部長叔叔，希望我有安全的路回家」。昨日現場一名小朋友在台上向王國材遞交訴求書，王國材致詞表示，身為交通部長責無旁貸，自己做得不好，他會把主辦方的五大訴求納入政策，並把行人交通安全改革，視為重中之重，不再讓下一代承受行人地獄之苦。

總統府昨晚表示，未來將會從跨部會、與地方政府合作及透過社會教育扎根共同來努力，朝向「人本交通」的國家前進。

還路於民遊行20日在凱達格蘭大道舉行，痛失愛女的余爸爸表示，當前是台灣交通最糟時...
還路於民遊行20日在凱達格蘭大道舉行，痛失愛女的余爸爸表示，當前是台灣交通最糟時刻。(記者余承翰／攝影)

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