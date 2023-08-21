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垃圾山燒不完 千萬噸達新高峰 最快2026緩解

記者胡瑞玲／台北21日電
南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾僅能放在清潔隊辦公室旁，如今堆成一座垃圾山。(圖：埔里鎮公所提供)
南投埔里因無垃圾臨時堆置場，全鎮垃圾僅能放在清潔隊辦公室旁，如今堆成一座垃圾山。(圖：埔里鎮公所提供)

台東縣議會日前退回代燒南投縣垃圾的提案，顯示台灣仍面臨嚴峻的「垃圾山」危機。環保署統計，2022年全台一般廢棄物總量已逾1100萬噸，創歷史新高，但公有焚化爐陸續歲修、年限將屆，以及每年181萬噸事業廢棄物需仰賴公有焚化爐去化，問題依舊嚴重；即便環保署近年推動廢棄物燃料化，最快2026年才可能舒緩垃圾燒不完的困境。

全台24座焚化爐，半數已逾20年使用年限，最老的內湖焚化廠已用30年，北市木柵、新北樹林及新店、台中文山4廠則超過25年，高齡化焚化爐成縣市政府問題之一。根據統計，去年一般廢棄物總量逾1123萬噸，加上事業廢棄物專用處理廠還在建置，每年仍有181萬噸事廢需靠公有焚化爐去化，排擠到一般廢棄物，導致家戶垃圾堆積量始終難以降低。

環保署環境督察總隊簡任技正劉俊廸坦言，原為家戶垃圾所建的公有焚化爐，近年面臨垃圾產生量比燃燒速度更快的問題，目前就是盡量做好垃圾篩選，事先篩除不可燃或不適燃垃圾，減少需焚化垃圾量。

另外，環保署自2019年起推動可燃廢棄資源燃料化，解決高熱值廢棄物處理、減少化石原料及燃料開採；以發電為例，廢棄物與焚化爐發電效率僅20%，若製成固體再生燃料並與專燒爐燃燒發電，發電效率可高於30%，有效將事業廢棄物「轉廢為能」。透過分流有效解決公有焚化爐去化量能問題。

劉俊廸表示，透過一般廢棄物與事業廢棄物的分流，可有效解決公有焚化爐去化量能的問題，目前已逐步建置、啟用事廢專燒爐，但仍要等到2026年，才能緩解家戶垃圾燒不完困境。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩說，焚化爐歲修、整改並非主要影響垃圾去化主因，而是民眾生活習慣改變，導致垃圾產量太大。她認為重點應放在源頭減量，並做好廢棄物細緻分類、資源回收，環保署更應拿出魄力落實執行，規畫路徑圖及配套措施，並做好宣導，民眾才不會有太大反彈。

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