台2022年貧富差距6.15倍 2012年以來最高

台灣2022年家庭可支配所得差距倍數為6.15倍，與2021年相同，顯示國人貧富差距並未縮小。（記者葉信菉／攝影）

主計總處昨天發布2022年家庭收支調查結果、每戶可支配所得差距倍數6.15倍，與2021年相同，同樣是創2012年以來最高。顯示國人貧富差距並未縮小。每戶家庭可支配所得平均數為110.9萬元（台幣，下同，約3.48萬美元），年增1.7%，每戶可支配所得中位數為94萬元，年增1.2%。

本報系聯合報報導，每戶可支配所得差距倍數是依每戶可支配所得高低將戶數分為五組，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距，一般由此觀察國人家庭所得貧富差距、分配不均狀況。

2022年最高20%家庭每戶可支配所得為224.4萬元，年增1.8%，最低20%家庭每戶36.5萬元，年增1.8%，差距6.15倍，與2021年相當。

2022年全體家庭所得每戶可支配所得平均數110.9萬元，較2021年增1.7%，每人平均數39.2萬元，增3.8%。

家戶消費支出、儲蓄 方面，2022年全體家庭平均每戶消費支出83.5萬元，較2021年增2.3%；平均每戶儲蓄27.4萬元，年減0.4%。

從消費支出內容觀察，以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料24.6%為最高，隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出增至17.8%；另外，食品飲料及菸草則占15.2%。

不過，2022年每戶可支配所得差距倍數6.15倍，與2021年相同，並未下降，是否意味貧富差距未改善？

主計總處官員表示，各國皆會透過政府移轉縮短家庭所得差距造成的影響，若不計入政府移轉支出，2022年因為疫情 情況改善，家庭所得倍數差距為7.5倍，較2021年的7.63倍縮短。但也因疫情趨緩，且失業率降，2022年政府發放補助較少，因此移轉支出約改善家庭所得倍數1.19倍，較前一年的1.35倍少，兩者加減後，2022年家庭所得倍數6.15倍才會與2021年相同。

另據中央社報導，瑞信研究所（Credit Suisse Research Institute）公布的「2023年全球財富報告」顯示，台灣人均財富約27萬4000美元居全球第15名，財富中位數約10萬8000美元排第12位，排在美國（約10萬7700美元）、日本（約10萬3600美元）、新加坡 （約9萬9500美元）及南韓（約9萬2700美元）之前。