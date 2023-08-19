又是好市多 乾酪驗出一級致癌物 大蒜調味粉也有

好市多販售的「Sonoma精選乾酪綜合包」（有效日期2023/10/19）」檢出殘留農藥環氧乙烷。（高市衛生局提供）

美式賣場好市多 再爆食安爭議，近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，被驗出殘留農藥環氧乙烷，即起管制輸入，這也是繼7月初好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」後，一個月內第二度出現乾酪殘留環氧乙烷；此外，台中南屯店販售的McCormick大蒜綜合香料調味粉，也被驗出殘留環氧乙烷。

林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，環氧乙烷被世衛 組織國際癌症 研究機構列為一級致癌物，長期接觸會增加血癌、乳癌、淋巴癌風險，也會導致中樞或周邊神經病變。

食藥署表示，將針對好市多乾酪產品，提升查驗比率達百分之百，下周一起，也將針對好市多同一號列的調味粉，拉高邊境查驗輸入風險等級，從一般抽批2%至10%，提高到20%至50%。好市多則說，已購買乾酪綜合包將全額退費，給予同等金額補償金，另已停售McCormick大蒜綜合香料調味粉並申請複驗。

食藥署抽驗好市多於邊境報驗的「Sonoma精選乾酪綜合包」，驗出不得檢出的環氧乙烷0.1ppm（百萬分之一），當下立即退運該批乾酪，同步啟動市場稽查。

高雄市衛生局抽驗尚在效期內的四件產品，發現有一件檢出殘留農藥環氧乙烷0.2mg/kg，該效期不合格產品進口2120包，已售出94包、約85.5公斤，將依違反食安法處6萬元至2億元台幣不等。

好市多進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」，被驗出殘留農藥環氧乙烷，台中食安處前往稽查。（圖：台中食安處提供）

台中市食安處則是啟動販售端美國進口香辛料調味粉抽驗專案，共抽驗五件，結果在好市多台中南屯分公司販售的一件含有殘留農藥環氧乙烷0.1（mg/kg），已下架台中兩家分店、共363罐。

好市多已暫停販售「Sonoma精選乾酪綜合包」，將主動電話通知曾於今年5月19日至8月8日期間購買的會員召回商品，除全額退費，將額外提供補償金390元。

消基會董事長吳榮達說，好市多應盡企業責任，設立自行檢驗制度，而非進口產品就直接販售，等出事後再補救。食藥署也應加強邊境查核，甚至考慮全面抽驗進口食品。

屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌表示，環氧乙烷在工業、醫療上可做消毒劑、乾燥劑，但乳酪並非乾燥類產品，可能是製程遭汙染。