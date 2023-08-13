9萬增至11.5萬 非法移工創新高

目前政府只有開放營造類中「公共工程」和「民間重大投資興建工程專案」才可聘雇移工，圖為淡江大橋施工情況。(記者邱德祥／攝影)

台電一輛外包工程車日前「卡努颱風」期間於桃園市復興山區墜谷，造成四死二傷，其中四名泰籍移工都是非法聘雇的失聯移工，然而，民間公司聘用失聯移工現象已非個案。根據移民署統計，2018年台灣失聯移工有5萬1482人、觀光 等脫逃的「非失聯移工」有3萬8483人，合計近9萬人，然而，截至今年5月底已攀升到11萬5033人，逾期滯台的外來人口創歷史新高、非法移工遍布全台。

行政院日前召開治安會報討論此事。行政院副院長鄭文燦在會中直指，非法移工根源來自缺工，勞動部應設法解決。勞動部則認為今年失聯移工已比去年同期少4400人，有明顯改善。

鄭文燦受訪表示，失聯移工根源來自缺工，失聯移工從事非法工作以營造業、製造業為主，若台灣就業 媒合有所不足，就會造成缺工困境。目前正在檢討微調移工引進政策，應持續針對缺工問題就業媒合。

近來失聯移工相關新聞頻傳，數據顯示，失聯移工數量正急遽增加；本報系聯合報採訪多名工地監工等工作人員，直指根源在於勞動條件，無論再怎麼推擴大就業方案，移工薪資就是低。業界人士表示，過去還不缺工時，剝削嚴重，移工只能忍受，但疫情 期間，暫停移工輸入，使得勞力缺口擴大，「反正四處都缺人」，移工工作機會大增，待遇也比合法工作高，都加劇失聯拉力。

在民間營造公司擔任監工的阿財（化名）說，民間營造業者對移工有需求，非法移工四處可見，已成業界常態。