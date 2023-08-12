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分家倒數？長榮海運賣37.5萬張長榮航持股 傳張國政接手

記者黃淑惠／台北12日電
長榮集團創辦人張榮發大房三子張國政。（本報資料照片）
長榮集團創辦人張榮發大房三子張國政。（本報資料照片）

長榮集團進入分家倒數。長榮海運昨日再公告採用鉅額交易的方式出售手中持有長榮航空股票，預計將賣掉37.5萬張，若以昨日長榮航空收盤價格計算金額約133億元（台幣，下同，約3.5億美元）。

市場專家指出，這次交易是採用鉅額交易方式，明顯已談好特定對象，揣測應是張家老三張國政出手增加長榮航空的持股，若真如此，則距離海、空分治的目標已然不遠。

張榮發2016年過世後，張家四兄弟間為財產一直爭執不停，還有竊盜跟遺產官司，去年長榮集團還經歷砲火猛烈搶經營權大戰；大哥張國華之前釋出解決兄弟鬩牆最好方法，解散「巴拿馬商長榮國際」及「長榮國際」兩大家族控股公司，兄弟四人各自取回財產，再去投資想要經營的公司並且取得經營主導權。

「巴拿馬商長榮國際（EIS）」及「長榮國際（EIC）」二大家族控股公司持續朝著變現清算家產目標挺進，長榮集團各上市公司也開始朝著切割清楚的方向邁進；外傳大哥張國華斥資150餘億元買下EIS手中長榮海運股票後，看起來分家持續進行當中，老三張國政接軌也開始買進長榮航空持股。

長榮海運是長榮航空的第一大股東，持股比重為77.64萬張，持股比率為14.48%，長榮海運公告出售長榮航空持股比重後，宣告四兄弟分家開始全面啟動。

長榮海運採用鉅額交易方式、賣出長榮航空37.54萬張後，預計持股比率將減少6.99%，但仍持有長榮航空7.49%持股。以昨天收盤價格35.55元計算，估算想要買的人必須一次拿出約133億元。

市場推測，老三張國政對於航空事業一直很有興趣，也開始進駐長榮航空董事會；據了解，之前就傳出長榮國際賣出長榮航空，張國政也在市場買進長榮航空增加持股，為未來接下長榮航空做準備；如果這次老三張國政再拿錢買下長榮海運手中長榮航空持股，持有長榮航空的比重約7%，海、空分治的方向應該不遠。

長榮 股票 投資

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