打詐無能 網路平台開罰掛零 立委批政府縱容

打詐五法上路，卻難嚇阻詐騙集團 ，立委指出，臉書 （現改名Meta）的廣告檔案庫前百大「股票」廣告，幾乎全是詐騙，詐騙集團大量冒用財經名人行騙，包含台塑總裁王文淵、星宇航空董事長張國煒等企業界人士都遭冒用；新法上路規範網路平台業者須負連坐處罰責任，但迄今開罰數掛零，詐騙滿天飛，人民只能自求多福。

立法院5月30日三讀通過修正證券投資 信託及顧問法，增訂網路投資廣告實名制及下架機制，網路禁登冒用名人引誘投資等廣告，平台業者若違規刊登，負連帶賠償責任；該法6月28日起生效，但網路投資詐騙仍無法遏止。

國民黨立委吳怡玎調查發現，以關鍵字「股票」搜尋臉書的廣告檔案庫，前百大廣告有96筆都是假的，幾乎全是詐騙，包含王文淵、張國煒等企業名人遭冒用；再將搜尋地區設定為台灣，關鍵字輸入「投資」，前百大廣告中有49筆是詐騙，財經名人、財經記者，甚至是立委都遭冒用。

吳怡玎表示，現在有專門投放臉書廣告的帳號在購物網販售，台灣一個約賣400到2500元新台幣，大陸更便宜，一個大概40到80人民幣，賣的都是已通過身分認證，綁定手機帳號三年以上老帳號。吳怡玎說，政府不從源頭管理就是縱容詐騙，那還要政府幹嘛？

吳怡玎表示，數位部長唐鳳4月承諾「一周內下架臉書投資詐騙廣告」，立法院也完成打詐修法，政府「打詐行動綱領1.5」增編13億台幣預算，也像打水漂不知去向，打詐成效有待商榷。

對此，行政院打詐辦公室表示，根據金管會通報，自7月初至7月25日蒐報臉書廣告826件，經刑事局通報網路平台業者的違規廣告都已在通知期限內移除下架，因此迄今尚無裁罰案件。

行政院打詐辦公室表示，政府也以主動蒐報方式，盼盡速下架疑似詐騙廣告，現行做法是請證交所及櫃買中心等單位運用資訊搜尋技術蒐集疑似投資詐騙廣告，即時轉交網路平台業者下架。

但吳怡玎認為，在網路買廣告要出示身分資料、信用卡實名登記，冒名詐騙遭舉發後，至少警方可追查申請人資料，產生嚇阻效果；主管機關不應只要求平台業者下架詐騙網頁，這種消極做法，詐團下架後又重新申請繼續騙，實際現況就是詐騙滿天飛，人民當自強。