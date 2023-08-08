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石虎、穿山甲 遊蕩犬攻擊事件頻傳

台灣新聞組／台中8日電
零撲殺政策上路近六年，全台遊蕩犬已超過15萬隻。(本報資料照片)
零撲殺政策上路近六年，全台遊蕩犬已超過15萬隻。(本報資料照片)

台灣實施流浪動物零撲殺政策6年，遊蕩犬數量激增，對野生動物造成威脅，保育動物穿山甲、石虎頻遭「犬殺」。農業部規畫在台中、南投畫設生態敏感熱區，優先移除遊蕩犬。南投縣已選定集集、中寮與名間等3鄉鎮，台中市畫設東勢區靠近苗栗縣卓蘭鎮4里為試辦區域。彰化縣流浪狗多，但未畫入移除熱區，縣府有意爭取納入。

台灣之心動物保護協會秘書長戴雋哲說，肯定試辦熱區計畫，但流浪犬貓安置、人力成本等問題，應妥善規畫，應透過修法加強源頭減量，才能根本解決問題。

農業部調查，全台遊蕩犬數量近16萬隻，犬攻擊、犬殺事件增加；農業部生物多樣性研究所統計，2019年迄今有20例石虎遭犬攻擊、4例疑似犬攻擊；近3年每年有50隻受傷送醫的穿山甲，半數以上是犬咬傷，犬攻擊取代捕獸夾成為穿山甲受傷主因。

台中市龍井區麗水里長陳耀墩說，該里地廣人稀，野狗少說有百來隻，里民騎機車常被狗群追；他曾募款3萬元鼓勵抓野狗，每隻給500元獎金，送去結紮後又放回，效果不彰。

農業部今年試辦遊蕩犬移置計畫，在中投等地保育動物熱區，捕捉遊蕩犬收容。南投遊蕩犬數量從2018年4243隻，去年暴增到9859隻。南投縣長許淑華在石虎熱區的集集、中寮、名間試辦，縣府10月提出執行計畫，並與動保團體合作，推廣犬貓認養，加強源頭管理。

台中市遊蕩犬約有上萬隻，動保處長林儒良說，已規畫東勢區靠近苗栗卓蘭的明正里、茂興里、下新里、泰興里為熱區，本月與農業部開會討論，今年啟動計畫。

林儒良表示，農業部會先派員調查，再與市府商研作法，後續資金、收容等問題都待討論；移除計畫實施前，會先幫流浪狗找到家，若沒有才會捕捉收容，熱區有多少流浪犬仍未知，若超過收容量，將尋求民間協助。

農業部

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