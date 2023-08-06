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科技廠拚技術兼顧永續 AI、綠經濟成長雙引擎

記者鍾張涵／台北6日電
研華董事長劉克振指出，新一波產業革命，AI智能技術疊代、淨零永續應用是雙引擎。圖為研華林口園區智慧綠建築。(本報資料照片)
研華董事長劉克振指出，新一波產業革命，AI智能技術疊代、淨零永續應用是雙引擎。圖為研華林口園區智慧綠建築。(本報資料照片)

「電子五哥」在人工智慧（AI）話題帶動下，股價一度大漲、市值狂飆，但在話題背後，台灣工業電腦大廠如研華、樺漢、研揚、艾訊等廠商，已因AIoT（人工智慧物聯網）、伺服器、工廠AI自動化管理、智慧醫療等軟硬體產品全球出貨，在AI話題熱烈前，就已出貨AI軟硬體設備，如今陸續宣示要搶進另一產業商機：綠色經濟。

「電子五哥」廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達日前因AI浪潮股價大漲，其中尤以廣達、緯創漲勢最烈。但工業電腦大廠也低調布局，今年業績穩定增長、股價低調上漲15%至190%之多，全球AIoT龍頭廠研華市值更位居台股前25強，市值超過新台幣3200億元。

研華董事長劉克振就指出，「AI智能技術疊代」及「淨零永續應用」是雙引擎，將啟動新一波產業革命，預期AIoT市場將加速成長。

研華智慧能源事業發展部門總監林美真感嘆，台灣廠商要成為具競爭力、能國際化的公司，勢必得做出溫室氣體排放承諾，「因為沒有達到國際要求，成本會增加、競爭力會降低、甚至喪失市場，」她說，現在台企面臨前所未有的壓力：須在技術推進、國際外銷時，也做好碳中和。

為此，研華宣布成為RE100會員，承諾七年後、2030年在研華台灣、研華昆山使用再生能源達50%；2040年，全球營運據點使用100%綠電。

目前全球有400多家企業加入RE100，RE100主席Sam Kimmins舉例，Google、Facebook、蘋果、微軟、索尼均是會員，另外還有金融、化工、運輸業等龍頭廠，遍布所有產業供應鏈。在台灣，經濟部指出包括台積電在內，台灣已有25家廠商加入RE100聯盟，整體產值已達二兆元以上。

台灣最受關注的就是半導體。台積早在2020年7月就宣布成為全球第一家RE100半導體企業，台積董事長劉德音宣示，「台積承諾於2050年底前，全球據點將100%使用再生能源。」

他還說，台積透過碳盤查、節能減碳輔導，鼓勵供應商導入碳捕捉設備，削減價值鏈間接碳排放（範疇三），號召產業鏈共同推動環境永續。

但台灣水電短缺，先天體質不良，還得兼顧環保。蘋果要求2030年碳中和目標，劉德音就坦承2030年難以達標，只能以2050年為目標，台積還得協助小供應商一起採購綠電。

並非所有科技廠商都有台積電、環球晶或研華擁有上千億乃至兆元市值做後盾，可兼顧技術推進及環保永續，無論台積或AIoT龍頭研華，都透露生態系夥伴如需要國際碳權，大企業得積極協助中小型供應商取得國際認可。

台廠如何透過產業聯盟「以大帶小」，創造企業外部減碳效益，從台灣廠區完善至海外據點，是新挑戰，也是新契機。

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