台灣碳交所7日掛牌 碳諮詢、國外碳權買賣先行

國發會和證交所共同出資的碳權交易所將在明日（7日）掛牌，這也是台灣走向2050淨零碳排目標，推動國內產業減碳 排的一大重要里程碑。證交所將分成三階段執行三大營運計畫，其中碳諮詢和國外碳權買賣會先行，國內碳權交易則在第三階段開放。

證交所董事長林修銘指出，碳交所將有碳諮詢、國外碳權買賣、國內碳權交易三大營運項目。國內的碳權交易將配合氣候變遷 因應法相關子法的開放進程，分階段設立不同的交易機制，以符合政府政策並切合企業減碳需求。

碳諮詢將辦理碳盤查、碳中和、碳關稅等議題的社會教育，來避免市場出現「碳權詐騙」或「投機氛圍」的情事。

國際碳權買賣上，將協助企業因應供應鏈減碳及碳中和，來提供國外的碳權的支援與諮詢服務，林修銘日前也表示，尤其會注重國外碳權來源品質，例如成立碳權商品上架審議委員會。

自從證交所5月宣布將成立碳交所以來，所謂「碳權概念股 」在市場炒得火熱，不過對此專家則提醒，所謂碳權概念股除公司本身有碳權外，還必須經過政府認證才算數；KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興指出，所謂碳權概念股，應該檢視三大重點：一、企業本身是否有碳權？二、該碳權是否符合國際規則並取得政府機關的認證，必須是「有品質的碳權」；三、該碳權能否上架開放交易買賣。

未來在台灣能交易的碳權，必須取得環保署的認證，確認其透過適當方法學而取得的碳排放減量是禁得起考驗的，才能獲環保署核發的碳權。