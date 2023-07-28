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前瞻軌道建設完工率5.3% 衝擊地方財政

台灣新聞組／綜合報導
台北捷運環狀線 進度27% 前瞻建設計畫被批執行率低，本報追查發現地方執行進度不一，有的甚至是零，且造成流標、墊高預算等副作用；圖為台北捷運環狀線北環段施工現場，環狀線至今年6月工程進度約27%。（記者曾原信／攝影）
台北捷運環狀線 進度27% 前瞻建設計畫被批執行率低，本報追查發現地方執行進度不一，有的甚至是零，且造成流標、墊高預算等副作用；圖為台北捷運環狀線北環段施工現場，環狀線至今年6月工程進度約27%。（記者曾原信／攝影）

民眾黨立院黨團日前舉行記者會表示，蔡政府推出前瞻建設計畫8400億元(約268.6億美元)，但軌道建設38項子計畫中，至今完工率僅5.3%，不僅民眾無感，也衝擊地方政府財政。本報追查發現，地方執行前瞻建設進度不一，有的計畫執行率甚至是零，且造成公共工程流標頻傳、預算墊高等副作用，招致不少批評聲浪。

以新竹市的前瞻軌道建設為例，包含環線輕軌及大車站兩大計畫，第一期評估規畫的執行率達87.17%，第二、三期共獲8490萬元(台幣，下同）補助，但從2019年迄今，補助款一塊錢都未執行，經費執行率仍為零。

竹市府表示，環線輕軌計畫可行性研究案情複雜；新竹大車站計畫可行性評估結果的核定時間有拖延，後續的綜合規畫委外案招標又多次流標，也影響執行進度。

北市前瞻除了軌道建設，還包括翡翠水庫原水管、長照和校園智慧網路等，部分尚未完成。市府表示，各單位認定的執行率標準不同，很難界定，如翡翠原水管補助8億元，預算執行進度約八成一，若以完工才算執行率，結果就是零。

鄭文燦任桃園市長期間爭取545項前瞻建設計畫，總經費2733.33億元，桃市府統計，截至去年底，已編列前瞻預算526.78億元，預算執行占比僅19.3%。

高雄市工務局長楊欽富表示，前瞻工程分布項目廣，去年因物價波動嚴重，缺工、缺錢造成有些工程發包不順，預算跟不上現實變化的部分也向中央反映，去年整體執行率逾七成，今年流標情形降減，執行率應會更佳。

民眾黨總統參選人柯文哲前晚和昨晚連發臉書文，批評前瞻建設計畫恐壓垮地方政府財政，「前瞻」變「錢沾」，籲中央別再推出大撒幣政策，造成地方債台高築。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄指出，柯文哲2017年參加前瞻計畫公聽會時表態支持與配合，並認同中央完全補助會出現「不吃白不吃」情形，應定額補助、地方負擔部分自籌款，比較有節制，如今態度轉變，如何擔任國家領導人？

交通部表示，地方爭取前瞻軌道建設要配套提出規畫自籌財源，如開發車站及沿線土地開發、增額容積等。

民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，地方面對自籌款吃不消，是全台多數縣市普遍的問題，不只是為台北市發聲，民進黨該回應的是要不要積極推動財劃法修法，讓縣市平權、適性發展。

預算 柯文哲 民進黨

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