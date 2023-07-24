毛小孩驟逝 她憂鬱暴瘦15公斤 獸醫師安慰開導

對寵物有深厚感情的人來說，寵物不只是寵物，更是家中的一份子，一旦寵物離世，常會感到哀傷、悲痛，無法自拔。(記者陳正興／攝影)

許多人視寵物狗貓為家人，寵物過世時，許多飼主痛不欲生，更陷入憂鬱。精神科醫師表示，人與人疏離，寵物狗貓成為最親近的對象，當寵物過世，痛苦程度有時已超過疏遠的家人，精神科門診曾有飼主爲寵物狗安樂死或承受狗被毒殺、年邁死亡等，感到內心痛苦、難過哭泣、吃不下、睡不好，甚至尋求自殺。

台灣快樂心靈診所院長、精神科醫師陳豐偉說，很多人平時透過網路與人溝通，但下班後很少社交，每天與寵物狗貓相處、吐露心聲，有些飼主養寵物十幾年，就像拉拔小孩長大，當寵物過世，常感到痛苦。這類患者在診間分為兩種，一原本病情穩定的憂鬱症 、焦慮症病人，寵物過世使病情加重，幾乎每個月都會遇到。另沒有精神病病史的人，寵物過世後仍會覺得悲傷，但就醫較少，一個月平均不到一人。

精神科醫師楊聰財表示，曾收治一名40多歲獨居的單身女性，養了一隻吉娃娃，但吉娃娃不幸車禍全身癱瘓，不得已決定安樂死，為陪伴愛犬走完最後一程，女子隨側見證愛犬接受安樂死。但愛犬過世後，女子總是不自主哭泣、不願意出門，只待在家看著愛犬的照片，後續出現失眠 、食慾不振、情緒低落，甚至試圖自殺。

楊聰財說，問診發現，女子自認是害死愛犬的劊子手，導致強大情緒壓力，症狀持續長達三個月，暴瘦15公斤，確診為重度憂鬱症。經藥物、認知行為治療，並透過親友陪伴，經一年治療病情才好轉。飼主要走過悲傷，除尋求家人、朋友支持及專業心理輔導外，也可製作繪畫、墓碑等寵物紀念品，或是舉辦一個儀式釋放悲傷，並允許自己在這段時間經歷情緒的起伏。

「老公會背叛我，但我的狗不會，十分忠誠。」林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘說，診間一名女子如此形容她的狗，談到狗時總是深深的想念。門診還有民眾的狗在戶外誤食含毒食物，被人「毒殺」，但始終無法找到犯人，飼主充滿憤怒，久久不能平復。若寵物離世是生病、年老等已預見情況，飼主心理衝擊較小，但是，意外死亡對飼主心理很大的衝擊，恐引起病態性哀傷。

另一名男飼主抱著一隻哈士奇衝進動物醫院，大喊著「趕快救救我的狗兒子」，獸醫師檢查後為中暑引發急性腎衰竭，經緊急搶救，打了強心針，還是回天乏術。聽聞寵物死訊時，飼主抱著狗狗癱軟身體，嚎啕大哭。新北市獸醫臨床醫學 會理事長蔡志鴻表示，動物醫院經常上演著類似場景，安慰開導飼主，也成為獸醫師的日常工作之一。

蔡志鴻表示，如何讓毛小孩的爸媽釋懷、接受死亡，的確是一門學問，獸醫系養成課程中應開設這類生死學課程，讓獸醫師在關鍵時刻扮演心靈導師。因為對許多飼主來說，在不銹鋼診台上躺著不動的毛小孩，那是家人、親人，那種朝夕相處、陪伴互動，一旦離世，那種撕心裂肺的痛楚，絕非外人所能感受。