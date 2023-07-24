中颱杜蘇芮將襲台最新路徑曝光 台東觀測到1.9米長浪

中央氣象局說，中度颱風杜蘇芮24日凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，以每小時8公里速度，向西北進行。（取材自氣象局網站）

中央氣象局說，中度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，以每小時8公里速度，向西北進行。

氣象局24日晨發布長浪即時訊息，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，目前台東已觀測到1.9米的浪高。（取材自氣象局網站）

氣象局今晨發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，目前台東已觀測到1.9米的浪高。

氣象局說，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

明天颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，降雨隨時間愈晚愈明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

周三、周四颱風及其外圍環流影響，風雨將由東往西加劇，各地屬於有陣雨的天氣，並有大雨或豪雨發生的機率；各地區受影響的程度和颱風通過時的路徑有密切關係，此部分仍有調整空間。

周五颱風漸遠離，風雨漸緩，中南部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

周六、周日西南風環境，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天至周四各地沿海皆有長浪發生的機率，31日至8月2日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。