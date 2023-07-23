國寶袖珍建築工藝師封刀展 再現市定古蹟

80歲國寶級嘉義縣袖珍建築模型工藝師陳振龍，去年封刀前開班授課，帶學員製作古蹟「原嘉義神社附屬館所」齋館的檜木建築袖珍模型。(記者魯永明／攝影)

80歲國寶級嘉義縣袖珍建築模型工藝師陳振龍，去年封刀前開班授課，帶學員製作嘉義市定古蹟 「原嘉義神社附屬館所」齋館檜木袖珍模型，是他傳授技藝最後一次，市長黃敏惠昨天上午參加師生成果展，黃請他再做總統府模型，他回說「順其自然」。

「藝起閃耀再現風華！」齋館袖珍模型課程結業式，在森林走走吧工作室舉行，黃敏惠、立委王美惠、議員張秀華、陳家平等來賓，見證陳振龍指導學員完成5座古蹟齋館袖珍建築，5位學員學習1年展現成果，讓人驚豔。

陳振龍說，齋館製作技法是他傳授最困難一座，他曾為思考如何把齋館美呈現20分之1比例模型失眠 ，除應用車站模型構造講究直線方正原則，齋館圓弧形天花板及屋脊上斗拱雕花是較難突破技法，為此邀請嘉市欄間雕刻第一人陳佐民老師擔任技術顧問，指導學員製作屋脊裝飾，並邀參與史蹟資料館整建工藝師余宗翰協助。

「感佩職人勇敢勇氣！」黃敏惠頒感謝狀給陳振龍、陳佐民、余宗翰說，市府推動「木都2.0」培育人才，感謝陳振龍傳承技藝，希望他不要封刀，再做總統府模型。

5位結訓學員為：森林走走吧工作室負責人李淑玲、機械專業工程者林榮山、水電工程工作者李正展、嘉市檜木燒烙協會理事長楊玲及建築系畢業余庭豪。陳振龍說，「他們認真學，我怎能不傾囊傳授呢！」相當滿意學生表現。

森林走走吧工作室及文化局合辦「舊有建築活化再利用工作坊」，繼2020年「舊有建築模型工作坊」，完成「北門車站」、「鹿寮里菸樓」後，陳振龍「封刀」前授課，教學員以檜木舊料製作古蹟齋館袖珍建築模型。