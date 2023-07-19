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國民法官初登場審殺夫案 2人發言1狀況外

記者柯毓庭、王宏舜／新北日電
新北地方法院18日開適用國民法官法審理庭，是全台首起進入審理程序的國民法官案件。（聯合報系資料照）
新北地方法院18日開適用國民法官法審理庭，是全台首起進入審理程序的國民法官案件。（聯合報系資料照）

新北地方法院昨天開庭審理季姓婦人殺夫案，六名國民法官的初登場受矚目；過程中兩名國民法官發言，其中一人問題有點「狀況外」，其餘四人未提問。法界認為，法律素人首度上場，表現已算可圈可點。

全程旁聽的新北地檢署公訴組主任檢察官王如玉認為，昨天國民法官在庭上注意力集中，抓得到重點，沒有超出庭上所討論範圍，表現已經十分專業，她個人「滿佩服的」。

另一名法界人士說，兩位發言國民法官第一次參審，沒被專業法官牽著走，自己提問，或許問題不是很專業，甚至參雜自己看法，但表現已可圈可點，「這樣才符合國民法官制的精神，就是讓國民參與審理」。

昨天主要程序為調查犯罪事實相關證據、交互詰問被告與調查量刑相關證據。

犯罪事實部分，檢方以「說故事」方式帶領國民法官透過員警角度了解現場、解說相驗報告，說明精神鑑定，部分照片含命案現場照片，檢方雖提醒，六號國民法官看了後仍皺眉頭。

交互詰問時，五號國民法官先發問，詢問季如何拿凶器，及相驗報告提到被害人有腐蝕傷「如何造成的？」季回答一次就將凶器拿完，行凶後怕丈夫沒死，才會在30分鐘後拿清潔鹼片加水倒在丈夫身上確認。

季婦表示自己吃鎮靜劑後下手，三號國民法官問吃多少？犯案前多久吃？又問藥品名稱、藥品專有名詞，季婦一頭霧水，回答「我聽不懂？」三號國民法官又以相驗報告有小刀傷等推斷季婦有肢解屍體意圖，還問檢方「對不對」，被審判長出聲勸阻。

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡時將他勒斃，犯後自首，供稱不堪長期受家暴才會殺夫。案件昨天起連續三天審理庭，今天進入詰問四名證人程序，周五宣判。

根據司法院統計，目前累計41件國民法官案，除季婦殺夫案，另有六件已排審，今天台北地院將選出酒駕致死案的國民法官。

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