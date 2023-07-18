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無薪假海嘯 襲向台灣自行車業

記者江睿智、葉卉軒／台北18日電

勞動部昨日發布最新減班休息（俗稱無薪假）最新統計。各業中，製造業現有222家、7909人實施無薪假，較上期增加17家、578人，包括一家自行車避震器製造業這期通報210人、一家車床機械製造業通報170人，顯示製造業仍籠罩在無薪假陰霾中。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期製造業無薪假人數增578人，主要是有一家自行車避震器製造業通報210人，主因是訂單減少。她表示，這家自行車避震器製造業，從未實施過無薪假，這次是第一次通報，預計實施3個月、每月減班休息4天。

她並表示，近幾期都出現自行車製造業實施無薪假，除了這期一家自行車避震器製造業通報210人，先前7月3日有一家自行車零件製造業實施約百人、6月中旬也有一家自行車零組件業者實施約470人。勞動部已請經濟部進一步了解產業情況。

針對自行車製造業實施無薪假的情況，經濟部還沒有請業者「喝咖啡」，官員就表示已有掌握，將出手主動積極替業者紓困解難。

經濟部官員指出，今年上半年自行車產業現況確實是庫存高、訂單少，訂單和去年同期相較約減少三至四成，雖然高階訂單還是持續，但中低階訂單就明顯受到衝擊，目前廠商普遍反映「庫存還是滿高」。

對身陷無薪假重災區的自行車製造業廠商，經濟部包括中企處提供貸款補助優惠，並由工業局協助廠商進行產線調整，以因應低碳化的產業新需求。

經部官員提到，過去疫情間自行車廠商訂單滿手，根本沒時間做產線調整或人才培訓，面對這波無薪假海嘯吹向自行車產業，經濟部特別利用「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」，由政府出錢開辦，讓被放無薪假的自行車廠員工進行上課，目前已有231人完成課程，預算約400萬元。

勞動部統計顯示，目前整體實施無薪假有578家、9915人，其中製造業人數占近八成，儼然成為唯一無薪假重災區。包括批發零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業都有增加，其中，支援服務業小增72人，較上期相對溫和。

預算 紓困 貸款

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