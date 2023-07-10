黑白集／出口鼻青臉腫 官員不需負責?

民進黨總統參選人賴清德提出「和平繁榮四大支柱」，細看每根支柱都是空心。（記者季相儒／攝影）

7月7日這天，基隆四接環評遭環保署黑箱審議打劫，地方民眾譏為「基隆的七七事變」。同一天，台灣進出口貿易也發生「七七慘劇」。財政部 當天公布台灣6月進出口金額，雙雙創下14年來最大跌幅，出口年減23.4％，進口年減29.9％。如此鼻青臉腫的成績，令人心都涼了。

蔡英文 自吹「經濟20年來最好」言猶在耳，轉眼出口連10黑，跌到天都黑半邊。台灣首季經濟負成長3％，已是全球最糟，預料第二季只會更糟。這樣慘烈的景象，官員都不必出來道個歉嗎？

賴清德 剛提出「和平繁榮四大支柱」，但細看，每根支柱都是空心，看不出如何能撐起台灣的和平繁榮。僅看6月的出口貿易，台灣對陸港、美、日、歐洲、東協等五大出口市場全部衰退；其中美、日市場年減25％，東協年減27.6％。賴清德所提的支柱之一，是要跟民主夥伴建立更緊密的關係，請問：成效在哪裡？

蔡政府一上任即力推「新南向」，宣示要分散大陸市場。但7年過去，卻只換得新南向衰退2成7，蔡總統滿意這成績嗎？人民滿意政府的作為嗎？可悲的是，經濟搞這麼糟，卻沒有任何官員覺得需要負責；原因是，經濟政策不過是政府兩岸對抗棋局中的一顆卒子罷了。如果人民不火大，經濟就活該被犧牲嗎？(轉載自聯合報)