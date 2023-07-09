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台灣今年近千起熱傷害 男性占大宗

記者許政榆、周湘芸、江良誠／台北9日電
全台各地高溫炎熱，也讓熱傷害案件頻傳，光是7月第一周就已有超過二百多人次通報熱傷害。圖為工地工人不時補充水分，以對抗熱浪。(記者許正宏／攝影)
全台各地高溫炎熱，也讓熱傷害案件頻傳，光是7月第一周就已有超過二百多人次通報熱傷害。圖為工地工人不時補充水分，以對抗熱浪。(記者許正宏／攝影)

受太平洋高壓影響，加上西南風帶來乾熱空氣，近來天氣酷熱，熱傷害頻傳，根據國健署統計，7月第一周已超過200多人次通報熱傷害；今年1月到6月底，總計701人次通報熱傷害，等於今年已有近千人次通報熱傷害。不僅花蓮有工人中暑，南投也有男子騎機車中暑昏迷發生車禍。氣象局提醒，今各地持續高溫，明午後雷陣雨機率增，氣溫有望略降1、2℃。

昨各地高溫炎熱，台北市社子飆出38.6℃高溫，創下今年7月入夏以來台北市最高溫紀錄，屏東縣三地門也有37.6℃。

氣象局表示，受全球暖化影響，全球平均溫度確實一年比一年高，極端高溫的頻率也可能增加。這幾天雙北地區特別熱，主因西南風沉降作用及地形影響，且因內陸缺乏海風調節所致。

連日高溫，中暑熱傷害頻傳，花蓮壽豐鄉豐裡村1名年約50歲李姓工人疑因在大太陽下曝曬過久，出現體溫極高、抽搐，神智不清等症狀，所幸送醫院救治後無礙。南投縣集集鎮上周則有1名66歲男子則因中暑昏迷才發生車禍，送加護病房輸液治療、降溫，才救回一命。

國健署統計去年7月第一周通報熱傷害為97人次，今年第一周則破200多人次。統計今年1月到6月底，總計701人次通報熱傷害，其中男性占7成3，19歲到64歲族群為通報最大宗，65歲以上長者則有166人次，約為去年同期就醫人次1.2倍。

國健署社區健康組長羅素英表示，熱傷害多為男性，與男性欠缺防曬觀念有關，外出不撐傘、不戴寬邊帽，鮮少戴太陽眼鏡、擦防曬乳等，都會增加熱傷害機率。另也提醒，長輩即使宅在家，也要保持涼爽、勤補水分，避免發生室內熱傷害。

馬偕紀念醫院中醫部主治醫師瞿瑞瑩說，長時間待在冷氣房，使人體無法順利散熱，同樣會出現頭暈、噁心、嘔吐、神智混亂等症狀，被稱之為「中陰暑」。建議可吃綠豆、薏仁、蓮子、百合，有清熱解毒、排濕、清心火等效果。

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