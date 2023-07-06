我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

消基會查市售鱈魚5成是混充 食藥署：多家業者曾違規

台灣新聞組／台北6日電
鱈魚、大比目魚、油魚等魚種，外觀類似，光憑肉眼難以辨識，導致市面上出現標示不實、混充販售的現象。圖為傳統市場販售的比目魚，價格普通。(記者劉學聖／攝影)
鱈魚、大比目魚、油魚等魚種，外觀類似，光憑肉眼難以辨識，導致市面上出現標示不實、混充販售的現象。圖為傳統市場販售的比目魚，價格普通。(記者劉學聖／攝影)

你買的鱈魚真的是鱈魚嗎？鱈魚價格較貴，市面常出現以較便宜的魚種，如「油魚」混充鱈魚販賣，連五星級飯店自助餐都曾出現此一亂象。消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品四件，經魚種測試發現有兩件並非鱈魚，「魚目混珠」高達五成。

消基會董事長吳榮達表示，會將此次檢驗發現標示不實的商品，發函給主管機關；而業者標示不實恐違反食安法規定。

消基會此次檢測的四件鱈魚樣品，樣品經ＤＮＡ萃取後進行魚種鑑別，發現兩種與標示和宣稱內容不符。其中一款品名標示為「格陵蘭鱈魚」、一款商家口述是「鱈魚」。消基會檢驗長凌永健表示，這兩件「混充鱈魚」的商品與其他兩件鱈魚商品相比，價格只有八分之一。

吳榮達表示，鱈魚一般是指格陵蘭鱈、阿拉斯加鱈等「鱈形目」，但市場走一圈，很多「比目魚」標示為「扁鱈」，讓消費者誤以為是鱈魚。還有少數宣稱是「圓鱈」的魚種，其實就是售價便宜很多的「油魚」，其含有人體無法消化的臘脂，食用後可能會腹瀉排油，在部分國家甚至是不能食用的品項。

消基會社長許宏宇表示，依食藥署規定，只有屬「鱈形目」的鱈魚能夠標示為鱈魚，未標示清楚而使消費者誤解為「鱈魚」，恐違反食安法。

另外，巴沙魚（或稱鯰魚）常被混充為多利魚販售。消基會此次也針對網路電商標榜品名為多利魚、巴沙魚或「兩種品名同時標示」的商品進行鑑別。發現儘管沒有混充情況，但網頁上都採多種魚類品名並列方式，會讓消費者誤會買到多利魚。

衛福部食藥署副署長林金富表示，近兩年針對鱈魚品項，稽查1740家次餐飲業者，有八家次違規，皆因標示不實裁罰，共祭出31萬元罰鍰。不清楚消基會的抽驗、檢驗方式，希望取得資料後釐清，同步也由區管中心研議是否將擴大後市場稽查，將傳統、超市等通路都納入稽查範圍。

農委會漁業署則說，這些都是進口魚種，國產水產品，如台灣鯛、鱸魚、午仔魚或石斑魚等豐富多元，消費者可以多選購。

格陵蘭 電商 檢測

上一則

指南宮大典 侯柯隔空交火 賴「另有行程」未到場

下一則

退役中將偷吃女律師顧問 反告人夫求償20萬敗訴

延伸閱讀

藥物也會增加中暑可能 服用5類藥建議諮詢醫師、藥師

藥物也會增加中暑可能 服用5類藥建議諮詢醫師、藥師
清涼劑可以幫助降溫嗎？ 中暑急救5步驟記起來

清涼劑可以幫助降溫嗎？ 中暑急救5步驟記起來
1年半前檢出狂牛症… 台放寬加牛進口 爭取入CPTPP？

1年半前檢出狂牛症… 台放寬加牛進口 爭取入CPTPP？
今年進口逾千噸 台市場買不到美豬疑遭洗產地

今年進口逾千噸 台市場買不到美豬疑遭洗產地

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」