57國、近千人齊聚 世界新聞年會75年首度在台舉辦

「2023世界新聞媒體年會」一連三天在台灣舉行，歡迎晚宴上，世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza（左起）、台北市長蔣萬安、聯合報系執行董事項國寧與中信金控總經理陳佳文與各國嘉賓慶祝此一盛事。(記者林澔一／攝影)

「聯合報」與「世界新聞出版協會」（WAN-IFRA）共同主辦的「2023世界新聞媒體年會」（World News Media Congress），今天起一連三天在台北舉行，是75年來首度在台灣舉辦，共有來自57國的500多家媒體、近千國際媒體人士齊聚一堂，是台灣歷來規模最大的國際媒體盛會，蔡英文 總統蒞臨致詞。

昨天陸續抵達的各國媒體高層，除前往台北101參觀外，昨晚舉行「世界新聞媒體年會歡迎暨理事晚宴」。世界新聞出版協會主席、西班牙報業集團HENNEO主席Fernando de Yarza致詞時表示，今年有來自世界各國近千人到台與會，他保證會相當成功。聯合報系執行董事項國寧也代表今年年會東道主，歡迎各國媒體人士到台。

台北市長蔣萬安致詞時說，非常榮幸台北市被年會選中，這是世界新聞媒體年會自2013年在泰國 曼谷舉辦後，首度重返亞洲；他歡迎每位與會的講者與人員挖掘台北的美好、體驗台北的魅力。

在聯合報系積極爭取下，世界新聞媒體年會首度在台舉行，討論議題除聚焦AI 科技衝擊與創新、選舉假新聞、編輯室轉型等民主與永續議題外，美中角力與台海近來緊張情勢，讓全球媒體更關注東亞地緣政治，此次更吸引許多國際媒體人來台近身觀察。

另據聯合報社論，新聞出版協會每年頒獎給為新聞自由奮戰乃至犧牲生命的新聞工作者或媒體，用意就在維護新聞自由的信念，也是穩固民主自由的基石。來自50多國的近千名與會者，必能透過經驗分享，對爭取新聞自由碰撞出更多智慧的火花。

媒體能否健康蓬勃，能否維持自由獨立專業，是公民社會的前進指標。預祝台北年會能有豐碩的成果。