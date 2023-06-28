我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

57國、近千人齊聚 世界新聞年會75年首度在台舉辦

記者陳熙文、蕭白雪／台北28日電
「2023世界新聞媒體年會」一連三天在台灣舉行，歡迎晚宴上，世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza（左起）、台北市長蔣萬安、聯合報系執行董事項國寧與中信金控總經理陳佳文與各國嘉賓慶祝此一盛事。(記者林澔一／攝影)
「2023世界新聞媒體年會」一連三天在台灣舉行，歡迎晚宴上，世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza（左起）、台北市長蔣萬安、聯合報系執行董事項國寧與中信金控總經理陳佳文與各國嘉賓慶祝此一盛事。(記者林澔一／攝影)

「聯合報」與「世界新聞出版協會」（WAN-IFRA）共同主辦的「2023世界新聞媒體年會」（World News Media Congress），今天起一連三天在台北舉行，是75年來首度在台灣舉辦，共有來自57國的500多家媒體、近千國際媒體人士齊聚一堂，是台灣歷來規模最大的國際媒體盛會，蔡英文總統蒞臨致詞。

昨天陸續抵達的各國媒體高層，除前往台北101參觀外，昨晚舉行「世界新聞媒體年會歡迎暨理事晚宴」。世界新聞出版協會主席、西班牙報業集團HENNEO主席Fernando de Yarza致詞時表示，今年有來自世界各國近千人到台與會，他保證會相當成功。聯合報系執行董事項國寧也代表今年年會東道主，歡迎各國媒體人士到台。

台北市長蔣萬安致詞時說，非常榮幸台北市被年會選中，這是世界新聞媒體年會自2013年在泰國曼谷舉辦後，首度重返亞洲；他歡迎每位與會的講者與人員挖掘台北的美好、體驗台北的魅力。

在聯合報系積極爭取下，世界新聞媒體年會首度在台舉行，討論議題除聚焦AI科技衝擊與創新、選舉假新聞、編輯室轉型等民主與永續議題外，美中角力與台海近來緊張情勢，讓全球媒體更關注東亞地緣政治，此次更吸引許多國際媒體人來台近身觀察。

另據聯合報社論，新聞出版協會每年頒獎給為新聞自由奮戰乃至犧牲生命的新聞工作者或媒體，用意就在維護新聞自由的信念，也是穩固民主自由的基石。來自50多國的近千名與會者，必能透過經驗分享，對爭取新聞自由碰撞出更多智慧的火花。

媒體能否健康蓬勃，能否維持自由獨立專業，是公民社會的前進指標。預祝台北年會能有豐碩的成果。

蔡英文 泰國 AI

上一則

築愛巢、拚生子…台府發言人爆不倫隨扈 蔡英文准辭

下一則

台旅展邀陸官員 陸委會封殺 業界：不看好旅遊常態化

延伸閱讀

雙語政策 6成民眾憂學生程度Ｍ型化

雙語政策 6成民眾憂學生程度Ｍ型化
越戰「五角大廈文件」洩密者 艾斯柏格92歲辭世

越戰「五角大廈文件」洩密者 艾斯柏格92歲辭世
紐時作家袁莉：中國本土媒體噤聲又缺外媒 成黑箱

紐時作家袁莉：中國本土媒體噤聲又缺外媒 成黑箱
港媒反送中報導官司勝訴 新聞自由難得一次勝利

港媒反送中報導官司勝訴 新聞自由難得一次勝利

熱門新聞

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

2023-06-22 02:15
檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

2023-06-21 16:41

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了