北榮質譜儀報告 板橋汐止均未檢出 家長盼餵藥烏龍平息

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（中）26日到南投交流，關心百香果產業；針對餵藥風波，他希望民進黨不要老是造謠抹黑。(記者賴香珊／攝影)

新北市板橋區某私幼傳出餵藥風波後，汐止同體系幼兒園也有幼兒被驗出體內含微量安眠藥成分，引起家長恐慌；汐止該幼兒園其他80名幼生接受北榮尿液或血液檢驗報告昨天出爐，均未檢出。喧騰月餘的板橋、汐止餵藥案雙雙得出「未檢出」結果，新北衛生局轉述部分家長說法，希望「烏龍事件」就此平息。

本報系聯合報報導，士林地檢署已主動分他字案調查，體內被驗出微量安眠藥成分的幼兒也已接受毛髮檢驗，家長昨天表示「正等待毛髮檢驗結果」。士檢說，家長尚未提告，檢方雖已知質譜儀檢測 結果，仍待收到正式報告後再依卷證資料釐清；依規定，他字案若簽結，不會對外公布。

另外，板橋幼兒園案有八名幼童被驗出含微量苯巴比妥，其中四人送北榮質譜儀檢驗均未檢出，但為求慎重，已採毛髮檢驗，待檢方釐清。

上周以幼保員遭汙名化聲明即日起全面停止餵藥服務的中華民國 幼教總會，昨在臉書發聲明，鑑於餵藥烏龍事件已釐清，還給幼教老師清白，敬請全國幼教老師日後遵循幼兒教保及照顧服務實施準則第11條託藥措施，恢復協助幼兒安全，謹遵託藥相關步驟，維護幼兒健康。

外界質疑檢調還沒公布調查結果，如何定調烏龍？據了解，關鍵在台灣事實查核中心先前證實，民進黨 總統參選人賴清德競選總部發言人、新北市議員戴瑋姍提到關於苯巴比妥成分零檢出等說法不實遭舉發，幼教總會因此認定是烏龍事件。

幼教總會聲明指餵藥烏龍事件已釐清，並籲造謠者及酸民向全國幼教師道歉。

另據台北中國時報導，雖然家長都想平息了，行政院昨日卻就新北幼兒園餵藥案，二度召開專案會議，由政務委員林萬億主持。行政院指出，巴比妥等複方藥將加強納管，衛福部將邀集學者專家討論管制藥品的檢驗方式及其數據相關疑義，專家認為所有檢驗方法都應先做確效，以確認檢驗結果可信賴性。

聯合報報導，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天表示，目前檢察官還沒有對外說明，但一切以科學驗證為最主要。

他說，汐止幼兒餵藥事件很清楚，80名孩子經質譜儀檢查都沒問題，請民進黨不要老是造謠抹黑，造成家長、孩子及老師、幼保員間不斷對立及衝突，弄得人心惶惶，希望「讓科學驗證的真相，來告訴大眾一切的答案」。