北榮質譜儀報告 板橋汐止均未檢出 家長盼餵藥烏龍平息
新北市板橋區某私幼傳出餵藥風波後，汐止同體系幼兒園也有幼兒被驗出體內含微量安眠藥成分，引起家長恐慌；汐止該幼兒園其他80名幼生接受北榮尿液或血液檢驗報告昨天出爐，均未檢出。喧騰月餘的板橋、汐止餵藥案雙雙得出「未檢出」結果，新北衛生局轉述部分家長說法，希望「烏龍事件」就此平息。
本報系聯合報報導，士林地檢署已主動分他字案調查，體內被驗出微量安眠藥成分的幼兒也已接受毛髮檢驗，家長昨天表示「正等待毛髮檢驗結果」。士檢說，家長尚未提告，檢方雖已知質譜儀檢測結果，仍待收到正式報告後再依卷證資料釐清；依規定，他字案若簽結，不會對外公布。
另外，板橋幼兒園案有八名幼童被驗出含微量苯巴比妥，其中四人送北榮質譜儀檢驗均未檢出，但為求慎重，已採毛髮檢驗，待檢方釐清。
上周以幼保員遭汙名化聲明即日起全面停止餵藥服務的中華民國幼教總會，昨在臉書發聲明，鑑於餵藥烏龍事件已釐清，還給幼教老師清白，敬請全國幼教老師日後遵循幼兒教保及照顧服務實施準則第11條託藥措施，恢復協助幼兒安全，謹遵託藥相關步驟，維護幼兒健康。
外界質疑檢調還沒公布調查結果，如何定調烏龍？據了解，關鍵在台灣事實查核中心先前證實，民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人、新北市議員戴瑋姍提到關於苯巴比妥成分零檢出等說法不實遭舉發，幼教總會因此認定是烏龍事件。
幼教總會聲明指餵藥烏龍事件已釐清，並籲造謠者及酸民向全國幼教師道歉。
另據台北中國時報導，雖然家長都想平息了，行政院昨日卻就新北幼兒園餵藥案，二度召開專案會議，由政務委員林萬億主持。行政院指出，巴比妥等複方藥將加強納管，衛福部將邀集學者專家討論管制藥品的檢驗方式及其數據相關疑義，專家認為所有檢驗方法都應先做確效，以確認檢驗結果可信賴性。
聯合報報導，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天表示，目前檢察官還沒有對外說明，但一切以科學驗證為最主要。
他說，汐止幼兒餵藥事件很清楚，80名孩子經質譜儀檢查都沒問題，請民進黨不要老是造謠抹黑，造成家長、孩子及老師、幼保員間不斷對立及衝突，弄得人心惶惶，希望「讓科學驗證的真相，來告訴大眾一切的答案」。
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