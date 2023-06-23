半年逾1700人離職 護理師過勞：最討厭聽到「共體時艱」

2023年護理人員執業人數 製表／陳雨鑫

新冠肺炎疫情 後，醫護人力不足問題浮上檯面，近日幼兒園餵藥疑雲，新北市府喊話幫全國幼童採檢巴比妥，中央要新北「注意醫療量能、急診人力不足」，然而中央這番話，聽在眾護理師耳裡很不是滋味。台灣護師醫療產業工會批評，護理勞動環境長期辛苦、薪資條件差，自去年底至今已超過1700多位護理師離職，且護理師最討厭聽到就是「共體時艱」。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳說，據勞基法規定，勞工每天工時不超過八小時，每周不超過40小時，多餘須給加班費，但部分醫療機構無視法規，用「負時數」等結算制度，例如今天少上四小時，就登記「負四」時數，若加班六小時則登記「加六」，來回抵銷後時數變「加二」，醫院此做法除無視護理師勞權，醫院不願如實給加班費，也嚴重侵害護理師勞動權益。

陳玉鳳說，護理師月薪約3萬6000元(台幣，下同)至4萬5000元，若加上夜班費、加班費，頂多到5、6萬元，而居家服務員月薪有4萬多，且幾乎都是上白天班八小時，若加上加班費，月薪可達6萬，因此醫院薪資待遇很難留住護理人才，最後倒楣的就是病人。

新冠疫後全球掀起醫護離職潮，台灣也不例外，在東部醫院擔任護理師超過十年的陳傳翔就是其中之一。陳傳翔說，新冠疫情爆發，他堅守防疫 第一線，面對未知的病毒，當時只有「亂」可形容，但若患者到院就醫無法如預期獲得醫療服務，護理師永遠是被罵的那一群人。

陳傳翔說，第一線護理師都是對照顧患者有熱忱的人，即使過勞且高壓，仍維持工作的動力，但醫院對待員工方式愈來愈差，像政府發放一天1萬元防疫津貼，院方設下「20年內分期給付」規定，疫情三年來，他約累積破百萬金額，但醫院寧願投資 醫材設備也不願給護理師更好待遇。